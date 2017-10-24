Наибольшее количество «убитых» дорог – в Старом Осколе

С февраля на территории Белгородской области активные жители отметили на интерактивной карте свыше 270 участков дорог общей протяжённостью около 270 км. Наибольшее количество отметок на карте приходится на Старооскольский городской округ. В настоящее время на 79 участках дорог провели ямочный ремонт, на 10 –капитальный. Ещё 60 дорожных участков отремонтируют до конца 2018 года.