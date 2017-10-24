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Наибольшее количество «убитых» дорог – в Старом Осколе

24 октября 2017, 15:31
Белгородский штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) подвёл итоги работы за девять месяцев 2017 года.
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Дороги

Сотрудники штаба обсудили работу приоритетных проектов ОНФ. Первый – «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

С февраля на территории Белгородской области активные жители отметили на интерактивной карте свыше 270 участков дорог общей протяжённостью около 270 км. Наибольшее количество отметок на карте приходится на Старооскольский городской округ. В настоящее время на 79 участках дорог провели ямочный ремонт, на 10 –капитальный. Ещё 60 дорожных участков отремонтируют до конца 2018 года.

Другой приоритетный проект – «Генеральная уборка». За девять месяцев в ОНФ поступило 74 обращения о несанкционированных свалках. В настоящее время устранили более половины свалок – 51. Рассматривают 3 обращения, ещё 20 – в работе.

Обсудили и мониторинг благоустройства городской среды. Эксперты ОНФ с июня объехали все дворы и общественные территории в трёх муниципалитетах региона, провели встречи с жителями и представителями власти. Общественники обращали внимание на недочёты и добились их оперативного устранения.

На заседании подвели предварительные итоги проектов «Народная оценка качества» и «Равные возможности – детям», обсудили работу нового направления «Молодёжка ОНФ».

Региональная конференция ОНФ пройдёт в середине ноября. На этом мероприятии обсудят итоги работы за 2017 год, а также разработают проект общественных предложений, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

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