Круглосуточное дежурство водителей спецтехники организуют с 1 ноября в Белгороде

Готовность Белгорода к зиме обсудили на еженедельном оперативном совещании 23 октября.
Для уборки улиц города зимой используется 117 единиц техники, в том числе 40 единиц – специализированной зимней. Все плужно-щёточные снегоочистители и пескоразбрасыватели полностью готовы к эксплуатации.
Утверждена карта уборки улично-дорожной сети Белгорода. Определены места расстановки дежурных спецмашин с противогололёдными материалами. По маршрутам следования специализированной зимней техники закрепили водителей.
С 1 ноября организуют круглосуточное дежурство водителей спецтехники на случай возникновения неблагоприятных погодных условий. Уже сформированы бригады для ручной расчистки мостов и путепроводов ручным снегоуборочным оборудованием.
Мэр Белгорода, Константин Полежаев, поручил ускорить подготовку к зиме, т.к. последние прогнозы синоптиков обещают понижение температуры.