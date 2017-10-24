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Круглосуточное дежурство водителей спецтехники организуют с 1 ноября в Белгороде

24 октября 2017, 18:00
Данную меру ввели на случай возникновения неблагоприятных погодных условий.
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Дороги

Готовность Белгорода к зиме обсудили на еженедельном оперативном совещании 23 октября.

Для уборки улиц города зимой используется 117 единиц техники, в том числе 40 единиц – специализированной зимней. Все плужно-щёточные снегоочистители и пескоразбрасыватели полностью готовы к эксплуатации.

Утверждена карта уборки улично-дорожной сети Белгорода. Определены места расстановки дежурных спецмашин с противогололёдными материалами. По маршрутам следования специализированной зимней техники закрепили водителей.

С 1 ноября организуют круглосуточное дежурство водителей спецтехники на случай возникновения неблагоприятных погодных условий. Уже сформированы бригады для ручной расчистки мостов и путепроводов ручным снегоуборочным оборудованием.

Мэр Белгорода, Константин Полежаев, поручил ускорить подготовку к зиме, т.к. последние прогнозы синоптиков обещают понижение температуры.

#Новости#Зима#Дежурство#Снег#Спецтехника#Дороги#Город
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