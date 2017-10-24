Гриппом и ОРВИ стали чаще болеть в Белгородской области

В настоящее время в регионе регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости. За период с 14.10.2017 по 20.10.2017 показатель составил 32,4 на 10 тысяч населения. Это ниже эпидпорога (68,80 на 10 тысяч населения) на 52,9 %. Заболеваемость среди детей также ниже критической отметки на 45%.