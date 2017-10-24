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Гриппом и ОРВИ стали чаще болеть в Белгородской области

24 октября 2017, 13:16
Специалисты отметили рост заболеваемости на 5,2% за неделю.

В настоящее время в регионе регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости. За период с 14.10.2017 по 20.10.2017 показатель составил 32,4 на 10 тысяч населения. Это ниже эпидпорога (68,80 на 10 тысяч населения) на 52,9 %. Заболеваемость среди детей также ниже критической отметки на 45%.

Специалисты областного управления Роспотребнадзора напоминают, что самое эффективное средство предупреждения гриппа и ОРВИ – вакцинопрофилактика. Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно необходима детям, беременным женщинам, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, а также людям из групп профессионального риска – медикам, учителям, водителям общественного транспорта и работникам сферы обслуживания.

Следует помнить и об элементарных правилах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку помещений, избегать массовых скоплений людей, чаще бывать на свежем воздухе, но не переохлаждаться, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Белгородской области.

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