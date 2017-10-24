Единственного в России робота-огородника привезли в Белгород на апгрейд

Агробот – специальная конструкция, которая может работать от солнечной батареи. Он способен выполнять полный цикл работ по выращиванию сельскохозяйственных культур, включая точечную посадку, полив, распознавание сорняков, прополку, обогащение почвы и рыхление.
Опытный образец создали на базе ЦМИТ «Цифровой дом». Один из организаторов белгородского этапа ВУЗПРОМФЕСТа Дмитрий Чечулин рассказал, что эта машина – часть будущего из книг Жюля Верна, которое уже наступило.
Мы привезли агробота сюда, чтобы ребята посмотрели его в действии, увидели недочёты, и даём им мозговой штурм, чтобы они предложили усовершенствования – какие-то новые узлы, улучшения в дизайне, функционале. Эта идея уже воплотима в частном хозяйстве: всем интересно управлять собственным огородом по мобильному телефону, наблюдая и получая снимки урожая для соцсетей. То, о чём мы читали в книгах и смотрели в фильмах в 80-е, постепенно входит в нашу реальность. Дмитрий Чечулин
Как рассказали создатели робота, он предназначен для посадки и обработки низкорастущих овощных культур, может быть увеличен в размерах до 25 метров, а управляется приложением, которое устанавливается на мобильный телефон. Участники фестиваля робота оценили, уже внесли свои предложения и высказали критические замечания.