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Единственного в России робота-огородника привезли в Белгород на апгрейд

24 октября 2017, 18:14
Агроробота специально привезли в Белгород для новых предложений по его улучшению в рамках регионального этапа ВУЗПРОФЕСТа.

Агробот – специальная конструкция, которая может работать от солнечной батареи. Он способен выполнять полный цикл работ по выращиванию сельскохозяйственных культур, включая точечную посадку, полив, распознавание сорняков, прополку, обогащение почвы и рыхление.

Опытный образец создали на базе ЦМИТ «Цифровой дом». Один из организаторов белгородского этапа ВУЗПРОМФЕСТа Дмитрий Чечулин рассказал, что эта машина – часть будущего из книг Жюля Верна, которое уже наступило.

Мы привезли агробота сюда, чтобы ребята посмотрели его в действии, увидели недочёты, и даём им мозговой штурм, чтобы они предложили усовершенствования – какие-то новые узлы, улучшения в дизайне, функционале. Эта идея уже воплотима в частном хозяйстве: всем интересно управлять собственным огородом по мобильному телефону, наблюдая и получая снимки урожая для соцсетей. То, о чём мы читали в книгах и смотрели в фильмах в 80-е, постепенно входит в нашу реальность. Дмитрий Чечулин

Как рассказали создатели робота, он предназначен для посадки и обработки низкорастущих овощных культур, может быть увеличен в размерах до 25 метров, а управляется приложением, которое устанавливается на мобильный телефон. Участники фестиваля робота оценили, уже внесли свои предложения и высказали критические замечания.

#Новости#Вузпромфест-2017#Ниу «белгу»#Сельское хозяйство#Инжиниринговая школа белгу#Приусадебный участок#Агро-робот#Наука
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