Единственного в России робота-огородника привезли в Белгород на апгрейд

Мы привезли агробота сюда, чтобы ребята посмотрели его в действии, увидели недочёты, и даём им мозговой штурм, чтобы они предложили усовершенствования – какие-то новые узлы, улучшения в дизайне, функционале. Эта идея уже воплотима в частном хозяйстве: всем интересно управлять собственным огородом по мобильному телефону, наблюдая и получая снимки урожая для соцсетей. То, о чём мы читали в книгах и смотрели в фильмах в 80-е, постепенно входит в нашу реальность. Дмитрий Чечулин