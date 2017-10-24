Десятки школьных автобусов заменят в 2018 году в Белгородской области

По словам главы департамента финансов и бюджетной политики Владимира Боровика, в структуре расходов бюджета наиболее затратной статьёй остаётся сфера образования. На неё пойдёт порядка четверти всех расходов областной казны.
В числе прочего предстоит обновление школьных автобусов. Они нуждаются в замене по истечении 10 лет эксплуатации. Всего в 2018 году предполагается заменить 44 машины. На эти цели проектом бюджета предусматривается выделение 77 млн рублей.
Напомним, что в 2016 году в белгородские школы приехал 41 новенький автобус. Технику распределили по 16 муниципалитетам. На их покупку было потрачено более 62 млн рублей.