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Десятки школьных автобусов заменят в 2018 году в Белгородской области

24 октября 2017, 12:33
Деньги на закупку техники предусмотрены в проекте бюджета региона на следующий год.

Проект главного финансового документа области был одобренна заседании правительства региона.

По словам главы департамента финансов и бюджетной политики Владимира Боровика, в структуре расходов бюджета наиболее затратной статьёй остаётся сфера образования. На неё пойдёт порядка четверти всех расходов областной казны.

В числе прочего предстоит обновление школьных автобусов. Они нуждаются в замене по истечении 10 лет эксплуатации. Всего в 2018 году предполагается заменить 44 машины. На эти цели проектом бюджета предусматривается выделение 77 млн рублей.

Напомним, что в 2016 году в белгородские школы приехал 41 новенький автобус. Технику распределили по 16 муниципалитетам. На их покупку было потрачено более 62 млн рублей.

#Новости#Школьные автобусы#Владимир боровик#Замена#Экономика
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