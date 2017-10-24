Аренда однокомнатной квартиры в Белгороде подешевела почти на 10 %

Арендная плата снизилась в 39 российских городах, в 25 — стала выше, сообщает портал «Индикаторы рынка недвижимости» со ссылкой на «Мир квартир». Всего исследовали 69 крупных городов. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры в Якутске — на 8,2% (12,8 тысячи рублей), Сургуте— на 6,9% (13,8 тысячи рублей), Тюмени и Иванове — на 6,7% (12,8 тысячи и 9,1 тысячи рублей соответственно).
Съёмные «однушки» стали максимально дешевле в Липецке — на 11,7% (10 тысяч рублей), Владикавказе — на 11% (10,5 тысячи рублей) и Брянске — на 10,2% (8,8 тысячи рублей).
Напомним, за 9 месяцев этого года в Белгороде также снизилась стоимость покупки жилья на вторичном рынке.