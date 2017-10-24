2,4 миллиарда рублей хотят вложить в развитие офисов семейного врача белгородские власти

В области продолжается реализация социально значимого проекта «Управление здоровьем», призванного модернизировать существующую систему здравоохранения, обеспечить усиление таких составляющих, как система профилактической работы, медицинские учреждения первичного уровня. Реализация проекта позволит снизить смертность населения и увеличить рождаемость и продолжительность жизни. Владимир Боровикзаместитель губернатора Белгородской области
В 2018 году власти предполагают вложить в развитие системы офисов семейного врача в регионе 2,4 млрд рублей. 500 млн рублей придут из областного бюджета, 1,9 млрд рублей – из фонда обязательного медицинского страхования. 229 млн рублей областных денег направят на приобретение оборудования для офисов семейного врача.
Общий бюджет системы здравоохранения по региону, обозначенный в проекте бюджета на 2018 год, составляет около 25 млрд рублей.
Напомним, что одна из задач проекта «Управление здоровьем» – увеличение средней продолжительности жизни белгородцев до 75 лет к 2020 году.