2,4 миллиарда рублей хотят вложить в развитие офисов семейного врача белгородские власти

В 2018 году власти предполагают вложить в развитие системы офисов семейного врача в регионе 2,4 млрд рублей. 500 млн рублей придут из областного бюджета, 1,9 млрд рублей – из фонда обязательного медицинского страхования. 229 млн рублей областных денег направят на приобретение оборудования для офисов семейного врача.