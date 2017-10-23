Два белгородца вошли в состав сборной России на Чемпионат Мира по футболу

Футбол 7х7, кроме количества игроков на поле, имеет и другие особенности. Например, угловые выполняются руками, вместо пенальти проявляется буллит, а за жёлтую карточку игрок удаляется на две минуты. Размер поля для такого футбола составляет от 48х30 до 55х35 метров, а размер ворот – 3,5 – 4 на 2 метра.