Два белгородца вошли в состав сборной России на Чемпионат Мира по футболу

В состав сборной России вошли староосколец, двукратный чемпион Европы вратарь Денис Коршиков и дебютант сборной, игрок алексеевской «Слободы» Сергей Иванов.
Первый матч сборная России уже провела – разгромила Эквадор со счётом 6:2. Как сообщает портал «Чемпионат», матч проходил под проливным дождём и в 30-градусную жару.
Первый тайм завершился полным разгромом южноамериканцев – 5:1. Во втором команды обменялись голами.
Следующий матч россияне проведут уже сегодня ночью в 4:00 по московскому времени против чемпионов Южной Америки – сборной Перу.
Футбол 7х7, кроме количества игроков на поле, имеет и другие особенности. Например, угловые выполняются руками, вместо пенальти проявляется буллит, а за жёлтую карточку игрок удаляется на две минуты. Размер поля для такого футбола составляет от 48х30 до 55х35 метров, а размер ворот – 3,5 – 4 на 2 метра.