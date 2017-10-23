15 миллиардов рублей хотят инвестировать в дорожное строительство в 2018 году белгородские власти

Мы начинали текущий год с плановой цифры где-то 5,5 миллиарда рублей в бюджете, а завершаем его – в районе 14 миллиардов рублей. С местными бюджетами – 15. Наверное, на будущий год мы стартуем с 10 миллиардов рублей дорожного фонда. Думаю, ситуация у нас будет не хуже, чем в этом году, и тоже планируем на 14-15 миллиардов рублей выйти по объёму дорожного строительства. Евгений Савченко губернатор Белгородской области
Глава региона ставит задачу в 2018 году завершить областную программу реконструкции и строительства магистральных дорог. Объём инвестиций, по оценке Евгения Савченко, должен достигнуть 6-6,5 млрд рублей без учёта федеральных денег.
В частности, ожидается реконструкция дорогиот трассы «Крым» до Прохоровки. В этом проекте руководство области рассчитывает на федеральное финансирование.
Губернатор распорядился в течение несезонного для дорожников зимнего периода провести закупки порядка 80-90 % материальных ресурсов, необходимых для строительства.
Это надо сделать до 1 марта, не более того. Чтобы ничего не сдерживало ход дорожных работ. Предстоит очень напряжённая работа. Евгений Савченко губернатор Белгородской области