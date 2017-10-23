15 миллиардов рублей хотят инвестировать в дорожное строительство в 2018 году белгородские власти

Мы начинали текущий год с плановой цифры где-то 5,5 миллиарда рублей в бюджете, а завершаем его – в районе 14 миллиардов рублей. С местными бюджетами – 15. Наверное, на будущий год мы стартуем с 10 миллиардов рублей дорожного фонда. Думаю, ситуация у нас будет не хуже, чем в этом году, и тоже планируем на 14-15 миллиардов рублей выйти по объёму дорожного строительства. Евгений Савченко губернатор Белгородской области