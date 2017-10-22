Шагреневая кожа: будет ли центральный парк Белгорода сокращаться дальше

Вне зависимости от того, кто руководит городом или возглавляет то или иное структурное подразделение, в 2013 году данная территория была отнесена к природным территориям Белгорода, которая является собственностью города. Скажу без всякой патетики: разрабатывается реально грандиозный проект, чтобы сделать этот парк удобным для людей всех возрастов. Скорее всего, проект будет предложен для обсуждения в 2018 году. Когда представлялась первая концепция, учитывались все объекты «Геопарка». Будет возможен и вход других инвесторов для реализации проекта. Виктория Аборнева