Шагреневая кожа: будет ли центральный парк Белгорода сокращаться дальше

В начале встречи журналист, главный редактор одного из бизнес-изданий Людмила Фомичёва представила вырезки из прессы о парке. В 2000 году Александр Каракулов предложил взять землю в бессрочную аренду для восстановления парка. Губернатор Евгений Савченко идею поддержал.
В 2010 году тогдашний мэр Белгорода Сергей Боженов рассказал о двух концепциях развития парка, а в 2013 – дал поручение определиться с общей концепцией. Тогда же начали писать о застройке со стороны теннисных кортов. В 2014 Боженов заявил, что жилищное строительство внутри парка вестись не будет, пообещал озеро на месте кинотеатра «Октябрь». В 2016 году Галина Горожанкина, начальник управления архитектуры и градостроительства, говорит о том, что парк останется в прежнем виде, появятся новые зоны.
В инициативную группу, организовавшую встречу, вошли представители общественных, благотворительных организаций, политических партий и простые жители города.
Владимир Тараненко, председатель благотворительного фонда «Река добра», выразил общее беспокойство по поводу сокращения территории парка.
Появились дома очень близко к парку, со стороны Попова появилась высотка, могут появиться ещё два – три, и нашим детям будет негде гулять. Такой парк в городе один. Мы хотим задать вопрос: внесён ли парк в особую охраняемую зону, где запрещены непрофильные застройки? И понять, какой же мы концепции развития парка придерживаемся и есть ли на это деньги? Владимир Тараненко
Ольга Димченко, исполнительный директор БРОО «Синяя птица» переживает в первую очередь за детей.
В моём детстве основные воспоминания связаны с походами в парк: аттракционы, сладкая вата, прогулки с родителями, веселье и смех. Мне хочется, чтобы и у моего сына, и у других детей, и у будущих детей было такое детство, чтобы парк сохранился, чтобы это не стало придворовой территорией для новых домов. Ольга Димченко
Выступили представители партий «Родина», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», выразили поддержку активной части общественности в деле сохранения парка.
Вера Порхун, председатель регионального отделения партии «Зелёные» заявила, что ей не интересно, куда уходят деньги.
Мы забываем, что это парк. Мне интересно, куда уходят деревья, и почему территория парка сокращается из года в год. По нашей просьбе проведена инвентаризация деревьев в июле этого года, привлекался воронежский центр защиты леса, обследованы все деревья. В силах общественности остановить сокращение границ парка. Вера Порхун
Слово взяли представители администрации Белгорода. Глава департамента строительства и архитектуры администрации Белгорода Василий Голиков поблагодарил организаторов встречи и выразил уверенность, что таким образом мнение горожан будет лучше услышано властью.
Те дворовые территории, которые обустраиваются за счёт федерального и местного бюджета, отобраны по инициативным заявкам жителей. Общественная территория набережной выбрана голосованием на «Активном горожанине». Диалог с обществом и горожанами уже выстроен. Василий Голиков
Строительство многоквартирного жилья полностью законно, проводится по результатам конкурса и строго по регламентам и нормам законодательства. А вместе с домами появятся места для парковок и два детских сада.
Вокруг парка находится ветхое жильё, которое и морально, и физически устарело. Были разработаны проекты планировок этих территорий, предусматривающих не только строительство жилья, но и мест для стоянок, детских садов. Провели общественные слушания, потом – конкурс, и три разные строительные компании выполняют строительство. Василий Голиков
Собственно к развитию парка подход определён. В 2016 управлением архитектуры и градостроительства города разработано «видение» реновации парка имени Ленина. Вкратце Василий Голиков его охарактеризовал как «парк тихого отдыха». На сегодня по этому видению разработано конкретное техническое задание, предусматривающее в том числе и инженерное оснащение парка – вывоз мусора, систему видеонаблюдения, ливневую канализацию, наружное освещение.
Что касается сценария эксплуатации – это и интеграция велодорожной инфраструктуры в существующую схему парка, это и спортивные зоны, и детские зоны, места для прогулочного отдыха. На основании техзадания будет разработана концепция. Василий Голиков
Вероятно, разрабатывать концепцию будет КБ «Стрелка», наиболее востребованный архитектурный подрядчик в таких проектах, автор концепции набережной Везёлки.
Принимать решение о реализации концепции будет не чиновник или та или иная структура – концепция будет представлена белгородцам. Им и решать, устраивает их акцент на спорт или на тихий отдых, нужно ли озеро на месте кинотеатра «Октябрь», какой акцент делать в дендропланах и ландшафтном благоустройстве. Когда появится концепция – тогда уже будет, о чём говорить. Василий Голиков
Отметил Василий Голиков и важность такой площадки в центре города.
Я сам отец, с дочкой посещали аттракционы, верёвочный городок. Это важно, чтобы была точка, куда можно привести ребёнка за руку и с ним отдыхать. В проекте этому вопросу уделят особое внимание. Василий Голиков
Сергей Киселёв, руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации Белгорода, главный архитектор города, подтвердил, что вся застройка выполнена в соответствии с нормативно-правовыми актами.
Зона данной территории – Ж1 – предполагает строительство домов от десяти и выше этажей. Что касается развития парка: сегодня в России реализуется проект формирования комфортной городской среды. Белгород уже проводит в этом масштабную работу – это дворовые территории и набережная. Мы планируем, что парк Ленина станет следующим объектом для комплексного развития. Это не значит, что приедет экскаватор и всё уберёт. Однозначно всё будет разрабатываться с учётом существующих объектов. Сергей Киселёв
Точные сроки разработки концепции Сергей Киселёв называть не стал, но отметил, что это вопрос максимум 2018 года. Он принёс распечатку «видения» развития парка, которое размещено также на сайте «Активный горожанин».
Руководство города ставит перед нами задачу, чтобы проект реновации парка Ленина попал в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Федеральный бюджет этой программы – 20 млрд рублей. В декабре-январе должна быть разработана концепция и рабочая документация, чтобы включиться в эту программу. Василий Голиков
Генеральный директор «Геопарка» Александр Каракулов кратко напомнил историю своего участия в работе центрального парка. В 2000 году компания ЗАО «Выбор» обратилась к губернатору с просьбой о том, чтобы заняться развитием парка. Евгений Савченко поддержал, мэр Белгорода Георгий Голиков передал парк в бессрочное пользование для реконструкции.
Нам удалось сохранить только три аттракциона, остальные пришлось списывать. А те, что остались, пришлось «пескоструить» до блеска. Были восстановлены коммуникации, установили 140 скамеек, урн, более сотни светильников. Александр Каракулов
Василий Потрясаев потребовал разработать концепцию развития парка. Все дальнейшие проекты разрабатывались на основании этой концепции.
В 2010 году нам пришлось отказаться от большей территории парка. В нашем ведении осталось шесть гектаров территории: под детскими городками, под аттракционами, под роллердромом. Проект тропи-парка два года согласовывался, ещё полтора года ждали изменения границы участка, само строительство заняло полтора года. Александр Каракулов
«Тропикано» – территория для детей и подростков, там уютно детям и их родителям. Но в парк приходят люди всех возрастов. На сцене «Зелёного театра» провели 150 бесплатных мероприятий. По мнению Александра Каракулова, на территории должно быть место для отдыха каждого.
За время работы «Выбором» и «Геопарком» было потрачено более 300 миллионов собственных средств, без какой-либо поддержки с чьей-либо стороны, высажено более 2 000 деревьев. Безусловно, я должен зарабатывать деньги, чтобы выплачивать зарплаты и иметь какое-то развитие. Мне хочется, чтобы парк получил гармоничное развитие – это в интересах всех белгородцев. Выгнать одного инвестора, вложившего колоссальные средства, и поставить другого – это тоже решение, но насколько оно правильное? Александр Каракулов
Руководитель комитета имущественных и земельных отношений администрации Белгорода Виктория Аборнева рассказала, что при разработке первой концепции все объекты «Геопарка» в ней учитывались.
Вне зависимости от того, кто руководит городом или возглавляет то или иное структурное подразделение, в 2013 году данная территория была отнесена к природным территориям Белгорода, которая является собственностью города. Скажу без всякой патетики: разрабатывается реально грандиозный проект, чтобы сделать этот парк удобным для людей всех возрастов. Скорее всего, проект будет предложен для обсуждения в 2018 году. Когда представлялась первая концепция, учитывались все объекты «Геопарка». Будет возможен и вход других инвесторов для реализации проекта. Виктория Аборнева
На вопрос о выплате аренды за землю Александр Каракулов ответил, что возникла спорная ситуация с городской администрацией, которая на сегодня разрешается в апелляционном суде в Воронеже.
Я неоднократно предлагал мирное решение вопроса, графики выплаты задолженности, писал мэру. Я готов оплачивать установленную оплату, но администрация требует расторжения договора аренды. Александр Каракулов
Виктория Аборнева рассказала, что с 2000 года парк находился в бессрочном пользовании, платился земельный налог. С 2006 года возникла аренда. В 2012-2013 году арендная плата за участок под каруселями составляла 400 рублей в год. Сегодня она возросла – в год это порядка 1,5 млн на весь парк. Поскольку арендатор использует земли для бизнеса, кадастровая стоимость установлена на уровне региона.
Инстанции поддержали действующий закон, потому что любое использование имущества, включая муниципальное, регламентируется договорами и нормой закона. Если мы будем говорить о том, что один пусть платит, а другой не платит – мы с вами далеко зайдём. Человек вкладывал в свой бизнес, и это хорошо. Но мы говорим о парке, который нужно сохранить. Виктория Аборнева
Итогом встречи стал список вопросов к администрации города для письменного ответа, касающихся застройки парка и проектов развития его территории. Также было составлено обращение из следующих пунктов:
1. Мы просим прекратить застройку центрального парка непрофильными объектами.
2. Мы хотим иметь современный, уютный, зелёный, чистый центральный парк с аттракционами, прогулочными зонами, спортплощадками и семейными кафе.
Фото Николая Русанова, с сайта ЖК «Центр Парк», из группы «Тропикано» в соцсети, сайта органов местного самоуправления города Белгорода