Водитель, продавец и школьный учитель — самые популярные профессии в России

Наиболее популярная профессия предыдущих 15 лет — водитель: извозом сегодня занимаются 5 млн жителей России (7%). Ещё 6,8% — продавцы, в основном это сотрудники супермаркетов и торговых центров. Третьи по массовости — учителя: в школах работают 2 млн россиян (2,8%).