Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Водитель, продавец и школьный учитель — самые популярные профессии в России

20 октября 2017, 16:01
Всего в стране 72 миллиона работников.

Из 450 профессий лишь 28 — массовые, по ним трудится половина работающих россиян.

Наиболее популярная профессия предыдущих 15 лет — водитель: извозом сегодня занимаются 5 млн жителей России (7%). Ещё 6,8% — продавцы, в основном это сотрудники супермаркетов и торговых центров. Третьи по массовости — учителя: в школах работают 2 млн россиян (2,8%).

6,8% работников страны — неквалифицированные рабочие (грузчики, разнорабочие, уборщики, сторожа, вахтёры, лифтёры, гардеробщики, упаковщики). Более 2,6 млн человек (3,6%) работают в сфере финансов, более 970 тысяч занимаются юриспруденцией.

1,9% населения — медсёстры, 1,3% — врачи, пишет «Российская газета».

При этом самыми востребованными (и неплохо оплачиваемыми) специалистами являются инженеры. Ежемесячная зарплата московского инженера начинается от 75 тысяч, главного инженера — от 100 тысяч рублей.

#Новости#Профессия#Продавец#Водитель#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18