Водитель, продавец и школьный учитель — самые популярные профессии в России

Из 450 профессий лишь 28 — массовые, по ним трудится половина работающих россиян.
Наиболее популярная профессия предыдущих 15 лет — водитель: извозом сегодня занимаются 5 млн жителей России (7%). Ещё 6,8% — продавцы, в основном это сотрудники супермаркетов и торговых центров. Третьи по массовости — учителя: в школах работают 2 млн россиян (2,8%).
6,8% работников страны — неквалифицированные рабочие (грузчики, разнорабочие, уборщики, сторожа, вахтёры, лифтёры, гардеробщики, упаковщики). Более 2,6 млн человек (3,6%) работают в сфере финансов, более 970 тысяч занимаются юриспруденцией.
1,9% населения — медсёстры, 1,3% — врачи, пишет «Российская газета».
При этом самыми востребованными (и неплохо оплачиваемыми) специалистами являются инженеры. Ежемесячная зарплата московского инженера начинается от 75 тысяч, главного инженера — от 100 тысяч рублей.