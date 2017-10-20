Спектакль о правилах дорожного движения в Белгороде перевели на язык жестов

Для слабослышащих детей текст продублировали на языке жестов, сценарий перевели воспитанники специнтерната.
С помощью телеспектаклей детям объяснят, как вести себя, будучи пешеходом и пассажиром. В первом из них расскажут о световозвращающих элементах, его презентуют сегодня в школе № 41 в Белгороде. Позже представят другую часть — о поведении на каникулах и зимой.
После премьеры видеоспектакль разместят на сайтах школ, версию с сурдопереводом распространят в профильных учреждениях.
Осенние каникулы в белгородских школах начнутся 30 октября. Традиционно в это время дети чаще попадают в ДТП. В этом году в рамках мероприятия «Внимание, каникулы!» учащимся во вторую смену выдадут 1000 светоотражающих элементов, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Фото областного управления ГИБДД