Спектакль о правилах дорожного движения в Белгороде перевели на язык жестов

С помощью телеспектаклей детям объяснят, как вести себя, будучи пешеходом и пассажиром. В первом из них расскажут о световозвращающих элементах, его презентуют сегодня в школе № 41 в Белгороде. Позже представят другую часть — о поведении на каникулах и зимой.