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Спектакль о правилах дорожного движения в Белгороде перевели на язык жестов

20 октября 2017, 15:34
В белгородской автоинспекции ставят трилогию о детской безопасности на дорогах.

Для слабослышащих детей текст продублировали на языке жестов, сценарий перевели воспитанники специнтерната.

С помощью телеспектаклей детям объяснят, как вести себя, будучи пешеходом и пассажиром. В первом из них расскажут о световозвращающих элементах, его презентуют сегодня в школе № 41 в Белгороде. Позже представят другую часть — о поведении на каникулах и зимой.

После премьеры видеоспектакль разместят на сайтах школ, версию с сурдопереводом распространят в профильных учреждениях.

Осенние каникулы в белгородских школах начнутся 30 октября. Традиционно в это время дети чаще попадают в ДТП. В этом году в рамках мероприятия «Внимание, каникулы!» учащимся во вторую смену выдадут 1000 светоотражающих элементов, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото областного управления ГИБДД

#Новости#Пдд#Правила дорожного движения#Общество
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