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Шесть сёл в Белгородской области остались без газа из-за повреждения газопровода

20 октября 2017, 18:06
Подземный газопровод повредили при проведении земляных работ в Красногвардейском районе.

Как сообщили в региональной газораспределительной компании, сообщение о повреждении подземного газопровода вблизи села Уточка Красногравдейского района поступило в центральную аварийно-диспетчерскую службу около 16:35 сегодня, 20 октября.

В настоящее время без газа остаются 783 абонента – жители шести населённых пунктов, получавших газ от этой ветки газопровода.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород» ведут ремонтно-восстановительные работы. Газ в дома абонентов подадут сразу после восстановления газопровода.

#Новости#Газпром#Газопровод#Происшествия
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