Шесть сёл в Белгородской области остались без газа из-за повреждения газопровода

Как сообщили в региональной газораспределительной компании, сообщение о повреждении подземного газопровода вблизи села Уточка Красногравдейского района поступило в центральную аварийно-диспетчерскую службу около 16:35 сегодня, 20 октября.
В настоящее время без газа остаются 783 абонента – жители шести населённых пунктов, получавших газ от этой ветки газопровода.
Специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород» ведут ремонтно-восстановительные работы. Газ в дома абонентов подадут сразу после восстановления газопровода.