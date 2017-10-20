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Противопожарный режим отменили в Белгородской области

20 октября 2017, 10:39
С 17 октября посещение лесов в регионе ничем не ограничено.

Отмена особого противопожарного режима связана с погодой и снижением класса пожарной опасности.

Напомним, противопожарный режим в Белгородской области ввели с 1 мая 2017 года на основании постановления регионального правительства. С этого времени ограничивалось посещение лесов и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых мероприятий, разведение костров. Все лесные дороги перекрыли шлагбаумами и провели работы по противопожарному обустройству лесов.

Сотрудники МЧС, УМВД, арендаторы лесных участков, казаки и общественные лесные инспекторы проводили наземное патрулирование лесов по утверждённым маршрутам. В пресс-службе управления лесами Белгородской области отметили, что благодаря принятым мерам в 2017 году в лесах региона не допущено ни одного лесного пожара.

Диспетчерский пункт управления лесами области продолжает работать в круглосуточном режиме. О лесных пожарах или нарушении лесного законодательства можно сообщить по бесплатному прямому номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 или по номеру регионального диспетчерского пункта (4722) 33-66-97.

#Новости#Противопожарный режим#Голосование по Конституции#Общество
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