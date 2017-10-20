Противопожарный режим отменили в Белгородской области

Напомним, противопожарный режим в Белгородской области ввели с 1 мая 2017 года на основании постановления регионального правительства. С этого времени ограничивалось посещение лесов и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых мероприятий, разведение костров. Все лесные дороги перекрыли шлагбаумами и провели работы по противопожарному обустройству лесов.