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Молодой пешеход погиб под колёсами иномарки в Шебекинском районе

20 октября 2017, 12:06
В четырёх авариях, которые произошли в Белгородской области 19 октября, один человек погиб, трое получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Смертельное ДТП случилось в 02:00 на автодороге Шебекино – граница Украины в Шебекинском районе. «Фольксваген Пассат» насмерть сбил 23-летнего молодого человека, который шёл по проезжей части. Он скончался на месте.

В 15:50 на автодороге Спутник – Сумская – Чичерина – Ротонда в Белгородском районе «Мицубиси Аутлендер» не пропустил «Тойоту Короллу». В аварии пострадал 47-летний водитель «Мицубиси», сообщает областное управление ГИБДД.


На северной объездной Белгорода в 19:00 «Рено Логан» сбил 17-летнюю девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Её госпитализировали.

В 20:00 в селе Чуево Губкинского горокруга ВАЗ-2114 сбил 45-летнего мужчину, двигавшегося по краю проезжей части. Его доставили в Губкинскую ЦРБ.

Фото областного управления ГИБДД

#Новости#Авария#ДТП#Происшествия
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