Молодой пешеход погиб под колёсами иномарки в Шебекинском районе

Смертельное ДТП случилось в 02:00 на автодороге Шебекино – граница Украины в Шебекинском районе. «Фольксваген Пассат» насмерть сбил 23-летнего молодого человека, который шёл по проезжей части. Он скончался на месте.
В 15:50 на автодороге Спутник – Сумская – Чичерина – Ротонда в Белгородском районе «Мицубиси Аутлендер» не пропустил «Тойоту Короллу». В аварии пострадал 47-летний водитель «Мицубиси», сообщает областное управление ГИБДД.
На северной объездной Белгорода в 19:00 «Рено Логан» сбил 17-летнюю девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Её госпитализировали.
В 20:00 в селе Чуево Губкинского горокруга ВАЗ-2114 сбил 45-летнего мужчину, двигавшегося по краю проезжей части. Его доставили в Губкинскую ЦРБ.
Фото областного управления ГИБДД