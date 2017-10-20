Лучшего газовика-сварщика определили в Белгороде

В финале за звание лучшего мастера ручной дуговой сварки боролись представители каждого из пяти филиалов компании. Для выполнения теоретических и практических заданий выделялось ограниченное количество времени.
По положению о конкурсе, для обеспечения равных условий все работы выполнялись сварочными аппаратами одной марки. Одинаковым было и задание: выполнить сварку неповоротных стыков в наклонном положении под углом 45 градусов из катушек труб диаметром 76 мм толщиной 3,5 мм. На это отводилось максимум 28 минут.
По жеребьёвке первыми к выполнению заданий приступили сварщики сразу двух филиалов – из Валуек и Строителя, за ними последовали коллеги из Шебекино и Белгорода.
За каждой группой были закреплены ответственные судьи. В их обязанности входило как оценивание качества выполнения сварочных работ, так и соблюдение конкурсантами правил техники безопасности.
Мы смотрели, как конкурсанты соблюдают последовательность работ, оценивали качество стыка по внешнему виду и в случае выявления неустранимых дефектов были вынуждены отстранить сварщика от дальнейшего участия в конкурсе. После визуального осмотра проводили рентгеновский контроль стыка. Ну и немаловажным было соблюдение норматива времени, предусмотренного на выполнение данного вида сварочных работ. Константин Генинг
заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород»
После практического этапа сварщикам предстояло за 15 минут ответить на 10 профильных вопросов, представленных в форме теста. Из трёх вариантов ответов на каждый вопрос было необходимо выбрать один верный.
Как рассказал главный судья соревнований – заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород» Константин Генинг, основная цель конкурса – не просто определить лучшего.
Наша задача – выявить, систематизировать и впоследствии растиражировать среди специалистов компании опыт самых достойных. Это и стимул для каждого участника к самосовершенствованию и оптимизации своего труда».
Константин Генинг
По итогам конкурса 1 место и звание «Лучший сварщик» присвоено Геннадию Годуненко из филиала в г. Строителе, второй результат у Валерия Михайлова (филиал в г. Шебекино), третье место занял Андрей Голованев (филиал в г. Белгороде).
Фото Николая Русанова