Лучшего газовика-сварщика определили в Белгороде

Мы смотрели, как конкурсанты соблюдают последовательность работ, оценивали качество стыка по внешнему виду и в случае выявления неустранимых дефектов были вынуждены отстранить сварщика от дальнейшего участия в конкурсе. После визуального осмотра проводили рентгеновский контроль стыка. Ну и немаловажным было соблюдение норматива времени, предусмотренного на выполнение данного вида сварочных работ. Константин Генинг