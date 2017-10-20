Группы задержания Росгвардии впервые показали мастер-класс в Белгороде

Первый этап состоялся в 16 подразделениях вневедомственной охраны, где были выбраны лучшие из лучших групп задержания для участия в следующем этапе конкурса.
Второй этап прошёл на территории Управления вневедомственной охраны, территории ДОСААФ и АСК «Вираж». Лучшие группы задержания соревновались в следующих дисциплинах: служебная, правовая, огневая, физическая подготовка, боевые приемы борьбы, тактика реагирования при срабатывании средств сигнализации на охраняемом объекте. Водители продемонстрировали навыки вождения служебного транспорта.
По итогам конкурса первое место получил ОВО по Ракитянскому району, второе место – команда ОВО по г. Белгороду, третье – ОВО по Алексеевскому району и г. Алексеевка.
Отдельно отметили лучшего старшего полицейского – старшего сержанта полиции ОВО по г. Белгороду Алексея Сергиенко и лучшего полицейского водителя – сержанта полиции ОВО по Ракитянскому району Сергея Назаренко, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области