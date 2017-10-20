«АльтЭнерго» готово к ОЗП

На сегодня всеми источниками «АльтЭнерго» с начала их эксплуатации выработано более 108 млн киловатт-часов «зелёной» электроэнергии. Из этого объёма больше всего выработала станция «Лучки» – более 107 млн киловатт-часов, сообщает пресс-служба «АльтЭнерго».