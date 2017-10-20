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«АльтЭнерго» готово к ОЗП

20 октября 2017, 17:57
20 октября на биогазовой станции «Лучки» в Прохоровском районе Белгородской области состоялось совместное производственное совещание компании «АльтЭнерго» и Белгородского института альтернативной энергетики.

Самым главным поводом для встречи стало вручение персоналу компании Паспорта готовности объектов к осенне-зимнему периоду 2017/2018 г.г.

Затем участники совещания подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года. С докладом о выполнении производственного плана выступил главный инженер компании – начальник биогазовой установки Илья Мейлах.

За 9 месяцев станция «Лучки» переработала 52 тыс. тонн сырья, в том числе свыше 28 тыс. тонн отходов животноводства. Выработка биогазовой электростанции за этот период составила более 17,5 млн киловатт-часов электроэнергии.

Далее присутствующие подвели итоги работы солнечной и ветряной станций компании и рассмотрели результаты экспериментов, проведённых в лабораторной биогазовой установке Белгородского института альтернативной энергетики, осуществляющей подбор сырья для станции «Лучки».

На сегодня всеми источниками «АльтЭнерго» с начала их эксплуатации выработано более 108 млн киловатт-часов «зелёной» электроэнергии. Из этого объёма больше всего выработала станция «Лучки» – более 107 млн киловатт-часов, сообщает пресс-служба «АльтЭнерго».

#Новости#АльтЭнерго#Экономика
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