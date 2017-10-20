«АльтЭнерго» готово к ОЗП

Самым главным поводом для встречи стало вручение персоналу компании Паспорта готовности объектов к осенне-зимнему периоду 2017/2018 г.г.
Затем участники совещания подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года. С докладом о выполнении производственного плана выступил главный инженер компании – начальник биогазовой установки Илья Мейлах.
За 9 месяцев станция «Лучки» переработала 52 тыс. тонн сырья, в том числе свыше 28 тыс. тонн отходов животноводства. Выработка биогазовой электростанции за этот период составила более 17,5 млн киловатт-часов электроэнергии.
Далее присутствующие подвели итоги работы солнечной и ветряной станций компании и рассмотрели результаты экспериментов, проведённых в лабораторной биогазовой установке Белгородского института альтернативной энергетики, осуществляющей подбор сырья для станции «Лучки».
На сегодня всеми источниками «АльтЭнерго» с начала их эксплуатации выработано более 108 млн киловатт-часов «зелёной» электроэнергии. Из этого объёма больше всего выработала станция «Лучки» – более 107 млн киловатт-часов, сообщает пресс-служба «АльтЭнерго».