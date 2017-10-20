Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Афиша выходного дня: «Магия фрактала», «Музыка Америки» и день добрых дел в зоопарке

20 октября 2017, 08:20
Традиционная афиша от ИА «Бел.Ру» на 21-22 октября.

Разное

21 октября

БП «Контакт», Королёва, 2а

21 октября

Концертный зал БГИИК, Королёва, 7

16:00 Благотворительный вечер «Слушай сердцем»

Телефон для справок: +7 (4722) 55-98-09

21 октября

МКЦ НИУ «БелГУ», Победы, 85

11:00 Закрытие фестиваля-марафона «Мир равных возможностей 2017»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-52-63

Театры

БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1

21 октября

15:00 «Приговорённый к счастью»

18:00 «Ханума»

22 октября

18:00 «Филумена Мартурано»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

Театр «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11

21 октября

19:00 «Трижды три»

22 октября

19:00 «Искушение идеологией идиота»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

Театр «Новая сцена – 2», Широкая, 1

21-22 октября

20:00 «Три значимых глюка во Вселенной, в ходе которых можно познакомиться с богами»

Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13

Кино

21-22 октября в прокате:

Фантастика «Геошторм»

Ужасы «Голем»

Драма «Салют–7»

Комедийный боевик «Сделано в Америке»

Триллер «Двуличный любовник»

Фантастика «Бегущий по лезвию 2049»

Комедия «Жизнь впереди»

Мелодрама «Аритмия»

Ужасы «Дом призраков»

Мультфильм «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса»

Мультфильм «My little pony в кино»

Телефоны автоответчиков: +7 (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»)

Музыка

Белгородская государственная филармония, Белгородского Полка, 56а

21 октября

17:00 Лекция-концерт М.С. Казаника «Тайные знаки культуры»

Телефон для справок: +7 (4722) 333-319

22 октября

12:30 «Музыка Америки»

Телефон для справок: +7 (4722) 333-319

«Чапаев» бар, Преображенская, 109

21 октября

19:00 Клубный концерт «Опять понаехали»

Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04

ТРЦ «МегаГринн», Б. Хмельницкого, 137т

22 октября

20:00 Концерт Jah Khalib

Телефон для справок: +7 (4722) 37-54-54

МКЦ НИУ «БелГУ», Победы, 85

18:00 Концерт Татьяны Марковой

Телефон для справок: +7 (4722) 37-48-49

Спорт

21 октября

Стадион «Энергомаш», Б. Хмельницкого 107

15:00 Первенство ПФЛ: «Энергомаш» (Белгород) – «Динамо» (Брянск)

Телефон для справок: +7 (4722) 32-95-05

21 октября

Центральный парк культуры и отдыха

12:00 Массовый спортивный фестиваль #Двигайся к лучшему

Телефон для справок: +7 (915)-579-20-91

21-22 октября

Пос. Разумное, пр-т Ленина, 14

09:00 Чемпионат Евразии по пауэрлифтингу и силовым видам спорта

Телефон для справок: +7 (950) 718-97-29

22 октября

ЦД «Космос», Королёва, 5

18:00 Чемпионат России по волейболу: «Белогорье» – «Ярославич»

Телефон для справок: +7 (4722) 55-07-16

Детская афиша

Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама: «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2

21 октября

11:00 Музейно-образовательный проект «Искусство из бумаги: журавлик»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-16-75

Белгородский государственный театр кукол, Некрасова, 5б/8

21 октября

11:00, 13:00 «Азбука вежливости»

22 октября

11:00, 13:00 «Ключи от королевства»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83

«Шёлковые детки», Шаландина, 9

21 октября

12:00, 13:00 «Рисуем природу»

22 октября

10:30 «Музыкальная сказка: карнавал животных. Лебедь»

12:00 Объёмная аппликация «Берёзовая роща»

13:00 «Рисуем природу»

14:00 Объёмная аппликация «Золотая рыбка»

15:00 «Театральная студия»

15:00 «Шаромоделирование: Черепашка-ниндзя»

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

Детский клуб «Умный кит», Щорса, 47б

21 октября

13:30 «Изо-лепка»

15:00 «Скорочтение, память, логика, внимание»

22 октября

10:30 «Крафт-студия по работе с бумагой»

Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15

22 октября

13:00 «Дорога в школу»

13:00 «Рисование песком»

15:00 Мастер-класс «Горячие сэндвичи с ветчиной и сыром»

Телефоны для справок: +7 (4722) 500–407 и +7 (960) 636–75–06

БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1

11:00 «Карлик Нос»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

Выставки

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Попова, 2а

10:00 «Книжная иллюстрация», «Искусство выживания», «О чём молчали предметы», «Куклы из сказок и легенд», «Сладкие истории», «События, которые потрясли мир», «Тайна серебряного сосуда»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, Преображенская, 38

09:00 «Двенадцать. Русские писатели в 1917 году»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, Мичурина, 43

10:00 «Эпистолярный жанр. История открытки», «Люблю тебя, моя малая Родина», «Белгородские святыни»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2

10:00 «Память великих побед. Отечественное оружие в сражениях XVIII-XIX веков», «Телефонные истории»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, Победы, 77

10:00 «Святой Иоасаф Белгородский», «Постигая природу», «Свой взгляд»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Выставочный зал «Родина», Б. Хмельницкого, 71

Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53

Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1

10:00 «Мой милый край»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Отечество славлю, которое есть...».

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Пушкинская библиотека-музей, Ватутина, 4

11:00-19:00 «Краски уходящего лета»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Славянский центр культуры БГИИК, Губкина, 53

09:00 «Лица эпохи», «Мой мир в красках»

Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31

Фотогалерея им. В.А. Собровина, Попова, 69

10:00 «Мелодия детства», «Прекрасное в простом», «Жизнь в фотографиях, фотография в жизни», «Магия фрактала» Феликса Пятаковича

Телефон для справок: +7 (4722) 31-35-36

Музей-мастерская С.С. Косенкова, Князя Трубецкого, 52

09:00 «Мир Достоевского в произведениях С.С. Косенкова и белгородских художников»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Библиотеки

Белгородская универсальная научная библиотека, Попова, 39а

21 октября

18:00 Встреча в литературной студии «Пробел»

22 октября

14:00 Онлайн-трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского в рамках проекта «Виртуальный концертный зал»: «Тайны женских портретов: Боттичелли, Рембрандт ван Рейн, Лиотар, Гойя, Давид, Ренуар»

Телефон для справок: +7 (4722) 31-01-62

Цирки, зоопарки

Белгородский зоопарк, Волчанская, 292в

21-22 октября

12:00 День добрых дел: подарки для животных зоопарка

Телефон для справок: +7 (4722) 40-62-02

#Новости#Афиша#Афиша белгородской государственной филармонии#Киноафиша#Культура
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18