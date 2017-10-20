Афиша выходного дня: «Магия фрактала», «Музыка Америки» и день добрых дел в зоопарке

Разное
21 октября
БП «Контакт», Королёва, 2а
21 октября
Концертный зал БГИИК, Королёва, 7
16:00 Благотворительный вечер «Слушай сердцем»
Телефон для справок: +7 (4722) 55-98-09
21 октября
МКЦ НИУ «БелГУ», Победы, 85
11:00 Закрытие фестиваля-марафона «Мир равных возможностей 2017»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-52-63
Театры
БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1
21 октября
15:00 «Приговорённый к счастью»
18:00 «Ханума»
22 октября
18:00 «Филумена Мартурано»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
Театр «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11
21 октября
19:00 «Трижды три»
22 октября
19:00 «Искушение идеологией идиота»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
Театр «Новая сцена – 2», Широкая, 1
21-22 октября
20:00 «Три значимых глюка во Вселенной, в ходе которых можно познакомиться с богами»
Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13
Кино
21-22 октября в прокате:
Фантастика «Геошторм»
Ужасы «Голем»
Драма «Салют–7»
Комедийный боевик «Сделано в Америке»
Триллер «Двуличный любовник»
Фантастика «Бегущий по лезвию 2049»
Комедия «Жизнь впереди»
Мелодрама «Аритмия»
Ужасы «Дом призраков»
Мультфильм «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса»
Мультфильм «My little pony в кино»
Телефоны автоответчиков: +7 (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»)
Музыка
Белгородская государственная филармония, Белгородского Полка, 56а
21 октября
17:00 Лекция-концерт М.С. Казаника «Тайные знаки культуры»
Телефон для справок: +7 (4722) 333-319
22 октября
12:30 «Музыка Америки»
Телефон для справок: +7 (4722) 333-319
«Чапаев» бар, Преображенская, 109
21 октября
19:00 Клубный концерт «Опять понаехали»
Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04
ТРЦ «МегаГринн», Б. Хмельницкого, 137т
22 октября
20:00 Концерт Jah Khalib
Телефон для справок: +7 (4722) 37-54-54
МКЦ НИУ «БелГУ», Победы, 85
18:00 Концерт Татьяны Марковой
Телефон для справок: +7 (4722) 37-48-49
Спорт
21 октября
Стадион «Энергомаш», Б. Хмельницкого 107
15:00 Первенство ПФЛ: «Энергомаш» (Белгород) – «Динамо» (Брянск)
Телефон для справок: +7 (4722) 32-95-05
21 октября
Центральный парк культуры и отдыха
12:00 Массовый спортивный фестиваль #Двигайся к лучшему
Телефон для справок: +7 (915)-579-20-91
21-22 октября
Пос. Разумное, пр-т Ленина, 14
09:00 Чемпионат Евразии по пауэрлифтингу и силовым видам спорта
Телефон для справок: +7 (950) 718-97-29
22 октября
ЦД «Космос», Королёва, 5
18:00 Чемпионат России по волейболу: «Белогорье» – «Ярославич»
Телефон для справок: +7 (4722) 55-07-16
Детская афиша
Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама: «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2
21 октября
11:00 Музейно-образовательный проект «Искусство из бумаги: журавлик»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-16-75
Белгородский государственный театр кукол, Некрасова, 5б/8
21 октября
11:00, 13:00 «Азбука вежливости»
22 октября
11:00, 13:00 «Ключи от королевства»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-26-83
«Шёлковые детки», Шаландина, 9
21 октября
12:00, 13:00 «Рисуем природу»
22 октября
10:30 «Музыкальная сказка: карнавал животных. Лебедь»
12:00 Объёмная аппликация «Берёзовая роща»
13:00 «Рисуем природу»
14:00 Объёмная аппликация «Золотая рыбка»
15:00 «Театральная студия»
15:00 «Шаромоделирование: Черепашка-ниндзя»
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
Детский клуб «Умный кит», Щорса, 47б
21 октября
13:30 «Изо-лепка»
15:00 «Скорочтение, память, логика, внимание»
22 октября
10:30 «Крафт-студия по работе с бумагой»
Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15
22 октября
13:00 «Дорога в школу»
13:00 «Рисование песком»
15:00 Мастер-класс «Горячие сэндвичи с ветчиной и сыром»
Телефоны для справок: +7 (4722) 500–407 и +7 (960) 636–75–06
БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1
11:00 «Карлик Нос»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
Выставки
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Попова, 2а
10:00 «Книжная иллюстрация», «Искусство выживания», «О чём молчали предметы», «Куклы из сказок и легенд», «Сладкие истории», «События, которые потрясли мир», «Тайна серебряного сосуда»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, Преображенская, 38
09:00 «Двенадцать. Русские писатели в 1917 году»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, Мичурина, 43
10:00 «Эпистолярный жанр. История открытки», «Люблю тебя, моя малая Родина», «Белгородские святыни»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2
10:00 «Память великих побед. Отечественное оружие в сражениях XVIII-XIX веков», «Телефонные истории»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, Победы, 77
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Выставочный зал «Родина», Б. Хмельницкого, 71
Телефон для справок: +7 (4722) 32-37-53
Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1
10:00 «Мой милый край»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Отечество славлю, которое есть...».
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Пушкинская библиотека-музей, Ватутина, 4
11:00-19:00 «Краски уходящего лета»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Славянский центр культуры БГИИК, Губкина, 53
09:00 «Лица эпохи», «Мой мир в красках»
Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31
Фотогалерея им. В.А. Собровина, Попова, 69
10:00 «Мелодия детства», «Прекрасное в простом», «Жизнь в фотографиях, фотография в жизни», «Магия фрактала» Феликса Пятаковича
Телефон для справок: +7 (4722) 31-35-36
Музей-мастерская С.С. Косенкова, Князя Трубецкого, 52
09:00 «Мир Достоевского в произведениях С.С. Косенкова и белгородских художников»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Библиотеки
Белгородская универсальная научная библиотека, Попова, 39а
21 октября
18:00 Встреча в литературной студии «Пробел»
22 октября
14:00 Онлайн-трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского в рамках проекта «Виртуальный концертный зал»: «Тайны женских портретов: Боттичелли, Рембрандт ван Рейн, Лиотар, Гойя, Давид, Ренуар»
Телефон для справок: +7 (4722) 31-01-62
Цирки, зоопарки
Белгородский зоопарк, Волчанская, 292в
21-22 октября
12:00 День добрых дел: подарки для животных зоопарка
Телефон для справок: +7 (4722) 40-62-02