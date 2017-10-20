2 миллиарда рублей инвестируют в проект по развитию бизнеса на селе в Белгородской области

Мы должны совершенно по-новому подойти к реализации программы «Я – сельский предприниматель». Для нас очень актуальная проблема – развитие сельского предпринимательства. Это нужно для стабильности социальной сферы и гармонизации экономических укладов в агропромышленном комплексе. Холдинговые компании, на мой взгляд, не должны доминировать в экономическом пространстве нашей области. Должны присутствовать все формы хозяйствования. Евгений Савченко губернатор Белгородской области
На реализацию программы «Я – сельский предприниматель» в 2018 году власти региона готовы направить 2 млрд рублей. 500 млн рублей пойдут на выплату единой субсидии участникам проекта. 500 млн рублей планируется привлечь в качестве банковских кредитов представителям малого и среднего предпринимательства – они выдаются по ставке от 10 % годовых. Ещё 500 млн рублей будет привлечено в программу в качестве субсидированных кредитов других банков по ставке до 5 % годовых. Наконец, 500 млн рублей «вольются» в проект от самих его участников.
Как считает Евгений Савченко, такой импульс поможет создать в сельской местности порядка 400 новых предпринимателей.
Каждого из них мы должны знать пофамильно, в лицо. По сути каждому нужно завести паспорт, в том числе и в онлайне. Такую задачу мы ставим перед главами районов и городов – искать таких подвижников. Кто-то уже начал. Евгений Савченко губернатор Белгородской области
Для реализации проекта годятся самые разные сферы экономики. Это производство молока, его переработка, производство плодоовощной продукции, мяса крупного рогатого скота. «Агрегаторами» инициатив должны выступить уже набравшие силу предприятия агросектора экономики.