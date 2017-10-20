2 миллиарда рублей инвестируют в проект по развитию бизнеса на селе в Белгородской области

На реализацию программы «Я – сельский предприниматель» в 2018 году власти региона готовы направить 2 млрд рублей. 500 млн рублей пойдут на выплату единой субсидии участникам проекта. 500 млн рублей планируется привлечь в качестве банковских кредитов представителям малого и среднего предпринимательства – они выдаются по ставке от 10 % годовых. Ещё 500 млн рублей будет привлечено в программу в качестве субсидированных кредитов других банков по ставке до 5 % годовых. Наконец, 500 млн рублей «вольются» в проект от самих его участников.