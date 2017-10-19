За принуждение несовершеннолетней к интимным отношениям осудили жителя Шебекино

Мужчина в социальной сети «ДругВокруг» вёл переписку с несовершеннолетней. Путём запугиваний в течение длительного времени он пытался склонить девочку к вступлению с ним в половую связь.
В результате психологического воздействия потерпевшая в силу возраста, особенностей характера и недостаточности жизненного опыта согласилась на требования мужчины.
19 октября 2017 года мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 134 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Шебекинского районного суда.