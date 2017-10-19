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За принуждение несовершеннолетней к интимным отношениям осудили жителя Шебекино

19 октября 2017, 16:11
Преступление произошло год назад.

Мужчина в социальной сети «ДругВокруг» вёл переписку с несовершеннолетней. Путём запугиваний в течение длительного времени он пытался склонить девочку к вступлению с ним в половую связь.

В результате психологического воздействия потерпевшая в силу возраста, особенностей характера и недостаточности жизненного опыта согласилась на требования мужчины.

19 октября 2017 года мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 134 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Шебекинского районного суда.

#Новости#Шебекино#Половая свобода и неприкосновенность#Половая связь#Преступление#Интим#Несовершеннолетние#Происшествия
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