Вологодский арбитраж решил, что «Северсталь» законно выкупила долги Яковлевского рудника
19 октября 2017, 17:52
Летом «Газпромбанк» уступил «Северстали» права требования по кредитам и процентам компании «Метал-групп», разрабатывающей рудник; бенефициары последней просили признать сделку недействительной.
С лета в интересах бенефициаров рудника было подано несколько исков. В «Северстали» считают, что таким образом они затягивают конфликт среди руководства компании, тем временем финансовая обстановка на предприятии становится всё хуже.