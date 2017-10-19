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Вологодский арбитраж решил, что «Северсталь» законно выкупила долги Яковлевского рудника

19 октября 2017, 17:52
Летом «Газпромбанк» уступил «Северстали» права требования по кредитам и процентам компании «Метал-групп», разрабатывающей рудник; бенефициары последней просили признать сделку недействительной.

С лета в интересах бенефициаров рудника было подано несколько исков. В «Северстали» считают, что таким образом они затягивают конфликт среди руководства компании, тем временем финансовая обстановка на предприятии становится всё хуже.

#Новости#Яковлевский рудник#Арбитраж#Газпромбанк#Северсталь#Экономика
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