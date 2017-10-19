В День народного единства в Белгороде ограничат движение транспорта

В связи с проведением праздничных мероприятий с 23:00 3 ноября и до окончания праздника 4 ноября ограничат остановку и стоянку транспорта по ул. Попова от ул. Победы до ул. Супруновская, по ул. Победы от ул. Попова до Театрального проезда.
На этих же участках 4 ноября с 09:00 до 13:00 запрещено движение транспортных средств, а с 13:00 до 15:00 водители должны ограничить скорость до 20км/ч.
Жителям города рекомендуют осуществлять движение по объездным маршрутам по Свято-Троицкому бульвару и ул. Н. Чумичова.