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В День народного единства в Белгороде ограничат движение транспорта

19 октября 2017, 12:22
Соответствующее распоряжение разместили на сайте городской администрации.

В связи с проведением праздничных мероприятий с 23:00 3 ноября и до окончания праздника 4 ноября ограничат остановку и стоянку транспорта по ул. Попова от ул. Победы до ул. Супруновская, по ул. Победы от ул. Попова до Театрального проезда.

На этих же участках 4 ноября с 09:00 до 13:00 запрещено движение транспортных средств, а с 13:00 до 15:00 водители должны ограничить скорость до 20км/ч.

Жителям города рекомендуют осуществлять движение по объездным маршрутам по Свято-Троицкому бульвару и ул. Н. Чумичова.

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