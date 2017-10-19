В День народного единства в Белгороде ограничат движение транспорта

В связи с проведением праздничных мероприятий с 23:00 3 ноября и до окончания праздника 4 ноября ограничат остановку и стоянку транспорта по ул. Попова от ул. Победы до ул. Супруновская, по ул. Победы от ул. Попова до Театрального проезда.