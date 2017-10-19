С АЧС в Белгородской области борются шесть ветеринарно-полицейских постов

На трассе Короча — Губкин — Горшечное работает круглосуточный пост с пропускной способностью 350 машин в сутки. Обычно за сутки здесь обрабатывают около 200 транспортных средств. За четыре года на этом ВПП осмотрели почти 135 тысяч и продезинфицировали около 131 тысячи машин, 170 единиц — возвратили назад.