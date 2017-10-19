С АЧС в Белгородской области борются шесть ветеринарно-полицейских постов

В Белгородской области шесть ветеринарно-полицейских постов (ВПП): в Алексеевском, Красненском, Старооскольском, Ровеньском и Ракитянском районах. На них установлены дезбарьеры и дезинфекционные установки, предупредительные знаки и указатели. В этом году на ВПП досмотрели 72,2 тысячи автомобилей. 58,2 тысячи из них продезинфицировали, 22 машины задержали и отправили обратно.
На постах проверяют транспорт из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, перевозящий грузы, подлежащие контролю государственной ветеринарной службы.
Специалисты службы и полицейские проверяют сопроводительные документы и условия перевозки, досматривают машину и принимают решение: пропустить её дальше, отправить транспорт на дезинфекцию (после процедуры выдают соответствующий акт) или запретить въезд в область.
На трассе Короча — Губкин — Горшечное работает круглосуточный пост с пропускной способностью 350 машин в сутки. Обычно за сутки здесь обрабатывают около 200 транспортных средств. За четыре года на этом ВПП осмотрели почти 135 тысяч и продезинфицировали около 131 тысячи машин, 170 единиц — возвратили назад.