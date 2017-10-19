Рыба в пруду у посёлка Северный Белгородского района погибла из-за сбросов сельхозпредприятия

В документе говорится, что пруд, где погибла рыба, является одним из участков технологической схемы очистных сооружений промышленного парка «Северный» и обустроен в соответствии с проектом как пруд-накопитель по очистке и накоплению очищенных сточных и ливневых вод. По результатам проверки у берегов пруда действительно наблюдается замор мелких карасей и карпов, скопившихся в отдельных местах. При этом добавляется, что зарыбление пруда несанкционированное, с бесконтрольным, стихийным рыборазведением.