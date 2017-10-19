Рыба в пруду у посёлка Северный Белгородского района погибла из-за сбросов сельхозпредприятия

Сообщение о массовой гибели рыбы было опубликовано в группе «Чёрный список. Белгород» в социальной сети «ВКонтакте» 07 октября 2017 года. ИА «Бел.Ру» направило запрос о причинах произошедшего в Управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области. Официальный ответ на запрос подписал старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Валерий Анищенко.
В документе говорится, что пруд, где погибла рыба, является одним из участков технологической схемы очистных сооружений промышленного парка «Северный» и обустроен в соответствии с проектом как пруд-накопитель по очистке и накоплению очищенных сточных и ливневых вод. По результатам проверки у берегов пруда действительно наблюдается замор мелких карасей и карпов, скопившихся в отдельных местах. При этом добавляется, что зарыбление пруда несанкционированное, с бесконтрольным, стихийным рыборазведением.
Проверка установила, что загрязнение пруда произошло из-за сезонного увеличения объёма производства промышленного парка «Северный» в результате залповых сбросов на очистные сооружения сточных вод от предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции ООО «ПКМ-Агро». Концентрация загрязняющих веществ в них превышала нормативы допустимых сбросов. Загрязнения привели к угнетению и потере части активного ила очистных сооружений и, как следствие, ухудшению качества очищенной воды.
Сейчас процессы очистки сточных вод стабилизируются. Проводятся мероприятия по обеззараживанию пруда-накопителя, а жизнеспособные экземпляры рыбы переводятся в пруд, расположенный выше по рельефу местности. Выполнение мероприятий по восстановлению природной среды находится на контроле. ООО «ПКМ-Агро» оштрафовано по ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования».
Учитывая перспективы развития промышленного парка «Северный», с 1 сентября АО «Дирекция по развитию промышленных зон» приступила к строительству цеха физико-химической очистки промышленных сточных вод на очистных сооружениях промпарка. Это обеспечит предварительную очистку сточных вод от предприятий промпарка (в том числе ООО «ПКМ-Агро») перед сбросом на очистные сооружения. Пуско-наладочные работы запланированы на конец 2017 года. Также планируется строительство ограждения пруда-накопителя с предупреждающими знаками об ограничении доступа и высадкой лесополосы фильтрующего типа.
Фото группы «Чёрный список. Белгород» в социальной сети «ВКонтакте»