Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Россияне могут бесплатно лечиться в частных клиниках

19 октября 2017, 09:20
Выдать направление должны в государственном медучреждении.

За 6 лет число частных клиник, участвующих в программе обязательного медицинского страхования, увеличилось с 618 до 2540. Год назад они составили почти треть всех организаций, оказывающих услуги по ОМС, пишет «Коммерсантъ».

В теории в коммерческих клиниках, входящих в систему ОМС, жители России могут получить консультацию врача, пройти реабилитацию, сделать ЭКО (по квоте) и некоторые исследования (в том числе компьютерную, магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную томографию). Однако, чтобы получить эти услуги, нужно взять направление у государственных медиков, иначе частная клиника не получит компенсацию из страхового фонда.

Согласно законодательству, пациенту должны сообщить о праве выбора врача и медучреждения, но в реальности в государственных поликлиниках и больницах очень тяжело выбить направление в частную клинику. При отказе в выдаче направления юристы советуют обратиться к администрации медорганизации и на её горячую линию (номер телефона — на стенде), сообщить о нарушении в страховую компанию и отправить жалобу в ФФОМС.

Эксперты считают, что решить проблему могло бы введение комплексного учёта предоставленных услуг по ОМС и клиентов этой системы. Тогда будет ясно, где именно больному оказали помощь, и схема страховых возмещений станет прозрачнее.

В некоторых случаях частные медики могут помочь застрахованным по ОМС без направления. Беременным могут оказать экстренную помощь в частных роддомах. Там могут принять роды, если женщина окажется в приёмном отделении во втором периоде родов. Но через два часа её и новорождённого отправят в муниципальный роддом, сообщает издание.

#Новости#Обязательное медицинское страхование#Медицина
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18