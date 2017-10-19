Россияне могут бесплатно лечиться в частных клиниках

За 6 лет число частных клиник, участвующих в программе обязательного медицинского страхования, увеличилось с 618 до 2540. Год назад они составили почти треть всех организаций, оказывающих услуги по ОМС, пишет «Коммерсантъ».
В теории в коммерческих клиниках, входящих в систему ОМС, жители России могут получить консультацию врача, пройти реабилитацию, сделать ЭКО (по квоте) и некоторые исследования (в том числе компьютерную, магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную томографию). Однако, чтобы получить эти услуги, нужно взять направление у государственных медиков, иначе частная клиника не получит компенсацию из страхового фонда.
Согласно законодательству, пациенту должны сообщить о праве выбора врача и медучреждения, но в реальности в государственных поликлиниках и больницах очень тяжело выбить направление в частную клинику. При отказе в выдаче направления юристы советуют обратиться к администрации медорганизации и на её горячую линию (номер телефона — на стенде), сообщить о нарушении в страховую компанию и отправить жалобу в ФФОМС.
Эксперты считают, что решить проблему могло бы введение комплексного учёта предоставленных услуг по ОМС и клиентов этой системы. Тогда будет ясно, где именно больному оказали помощь, и схема страховых возмещений станет прозрачнее.
В некоторых случаях частные медики могут помочь застрахованным по ОМС без направления. Беременным могут оказать экстренную помощь в частных роддомах. Там могут принять роды, если женщина окажется в приёмном отделении во втором периоде родов. Но через два часа её и новорождённого отправят в муниципальный роддом, сообщает издание.