Россияне могут бесплатно лечиться в частных клиниках

Согласно законодательству, пациенту должны сообщить о праве выбора врача и медучреждения, но в реальности в государственных поликлиниках и больницах очень тяжело выбить направление в частную клинику. При отказе в выдаче направления юристы советуют обратиться к администрации медорганизации и на её горячую линию (номер телефона — на стенде), сообщить о нарушении в страховую компанию и отправить жалобу в ФФОМС.