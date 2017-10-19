Роскачество составило рейтинг лучших кофемашин

Специалисты исследовали модели популярных на рынке марок, среди которых Bosch, Delonghi, Philips, Miele, Melitta, Krups, Siemens, Jura, Saeco.
При определении лучших машин учитывали более 90 показателей, в том числе скорость приготовления, температуру и качество полученного напитка, удобство эксплуатации и потребление энергии. Также исследователи оценивали динамику качества напитка – отличается ли качество первой и 50-ой чашки кофе, приготовленной на одном автомате.
В итоге среди трёх видов кофемашин лучшие показатели – у автоматических аппаратов.
Бесспорного лидера среди марок-производителей выявлено не было. В топ-10 вошли модели шести наиболее популярных брендов: Bosch, De'Longhi, Gaggia, Jura, Krups и Siemens.
В топ-10 худших кофемашин вошли преимущественно рожковые аппараты.
Лидерами по показателю «скорость приготовления» стали капсульные кофемашины.
Исходя из общей оценки наивысшие результаты показали автоматические кофемашины Delonghi, Jura, Siemens, Bosch и Melitta.
Также специалисты дали рекомендации по выбору и употреблению кофе. Хороший кофе лучше покупать в кофейных магазинах и кофейнях. На упаковке должно быть как можно больше информации о сорте, стране-производителе, дате обжарки и пр. Следует помнить, что хороший кофе не может горчить, иметь кислый привкус. Кофе считается свежим, если прошло не больше 3-4 недель с даты обжарки, указанной на упаковке.
На завтрак и ужин эксперты рекомендуют пить капучино, на обед – эспрессо или американо, на десерт – айриш, корретто, фредо. Оптимальное количество чашек кофе в день – 2 или 3.