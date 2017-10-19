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Роскачество составило рейтинг лучших кофемашин

19 октября 2017, 16:17
В итоговый список попали порядка 50 автоматических, капсульных и рожковых аппаратов.

Специалисты исследовали модели популярных на рынке марок, среди которых Bosch, Delonghi, Philips, Miele, Melitta, Krups, Siemens, Jura, Saeco.

При определении лучших машин учитывали более 90 показателей, в том числе скорость приготовления, температуру и качество полученного напитка, удобство эксплуатации и потребление энергии. Также исследователи оценивали динамику качества напитка – отличается ли качество первой и 50-ой чашки кофе, приготовленной на одном автомате.

В итоге среди трёх видов кофемашин лучшие показатели – у автоматических аппаратов.

Бесспорного лидера среди марок-производителей выявлено не было. В топ-10 вошли модели шести наиболее популярных брендов: Bosch, De'Longhi, Gaggia, Jura, Krups и Siemens.

В топ-10 худших кофемашин вошли преимущественно рожковые аппараты.

Лидерами по показателю «скорость приготовления» стали капсульные кофемашины.

Исходя из общей оценки наивысшие результаты показали автоматические кофемашины Delonghi, Jura, Siemens, Bosch и Melitta.

С подробностями исследования можно ознакомиться на сайте Роскачества.

Также специалисты дали рекомендации по выбору и употреблению кофе. Хороший кофе лучше покупать в кофейных магазинах и кофейнях. На упаковке должно быть как можно больше информации о сорте, стране-производителе, дате обжарки и пр. Следует помнить, что хороший кофе не может горчить, иметь кислый привкус. Кофе считается свежим, если прошло не больше 3-4 недель с даты обжарки, указанной на упаковке.

На завтрак и ужин эксперты рекомендуют пить капучино, на обед – эспрессо или американо, на десерт – айриш, корретто, фредо. Оптимальное количество чашек кофе в день – 2 или 3.

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