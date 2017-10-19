Роскачество составило рейтинг лучших кофемашин

Также специалисты дали рекомендации по выбору и употреблению кофе. Хороший кофе лучше покупать в кофейных магазинах и кофейнях. На упаковке должно быть как можно больше информации о сорте, стране-производителе, дате обжарки и пр. Следует помнить, что хороший кофе не может горчить, иметь кислый привкус. Кофе считается свежим, если прошло не больше 3-4 недель с даты обжарки, указанной на упаковке.