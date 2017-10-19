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На студстройке «Космодром “Восточный”» отряд из Белгорода – второй по мастерству

19 октября 2017, 11:57
Конкурс профессионального мастерства на этой площадке прошёл впервые.

Участники продемонстрировали теоретические знания и практические навыки в строительной отрасли. Всего за звание «Лучший строитель» боролись 12 команд.

Представители белгородского ССО «Толиман» Артём Курин и Алексей Емельянов заняли второе место, уступив команде из Красноярского края. Они в два раза превысили нормативные показатели по укладке брусчатки и керамической плитки, монтажу пазогребевых плит.

Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоится на закрытии осеннего этапа студенческой стройки «Космодром “Восточный”», сообщается в официальной группе стройки в социальной сети «ВКонтакте».

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