На студстройке «Космодром “Восточный”» отряд из Белгорода – второй по мастерству

Участники продемонстрировали теоретические знания и практические навыки в строительной отрасли. Всего за звание «Лучший строитель» боролись 12 команд.
Представители белгородского ССО «Толиман» Артём Курин и Алексей Емельянов заняли второе место, уступив команде из Красноярского края. Они в два раза превысили нормативные показатели по укладке брусчатки и керамической плитки, монтажу пазогребевых плит.
Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоится на закрытии осеннего этапа студенческой стройки «Космодром “Восточный”», сообщается в официальной группе стройки в социальной сети «ВКонтакте».