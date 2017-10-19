На фабричной площадке крупнейшего предприятия региона появился новый арт-объект

Как сообщает пресс-служба комбината, конструкция с объёмным сердцем и аббревиатурой «СГОК» выкрашена в яркие цвета, которые органично сочетаются с корпоративным стилем компании. На стеле также смонтирована светодиодная подсветка, которая меняет свои оттенки один раз в шесть минут.
Мы уделяем особое внимание культуре и эстетике производства, создавая на предприятии атмосферу, которая способна сплотить коллектив и ориентировать каждого стойленца на достижение общих целей. Это выражается в нашем отношении к организации рабочего пространства: улучшению условий труда, обеспечению сотрудников надлежащими бытовыми условиями, соблюдению требований эргономики, экологии, чистоты и порядка на производстве. Новый архитектурный объект, установленный на территории комбината, направлен в том числе на поддержку и развитие корпоративной культуры и формирование корпоративных ценностей. Роман Великанский директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа
Установка стелы «Я люблю СГОК» стала завершающим штрихом по реконструкции парковой зоны перед зданием исполнительной дирекции СГОКа, которую начали в 2015 году.