На фабричной площадке крупнейшего предприятия региона появился новый арт-объект

Мы уделяем особое внимание культуре и эстетике производства, создавая на предприятии атмосферу, которая способна сплотить коллектив и ориентировать каждого стойленца на достижение общих целей. Это выражается в нашем отношении к организации рабочего пространства: улучшению условий труда, обеспечению сотрудников надлежащими бытовыми условиями, соблюдению требований эргономики, экологии, чистоты и порядка на производстве. Новый архитектурный объект, установленный на территории комбината, направлен в том числе на поддержку и развитие корпоративной культуры и формирование корпоративных ценностей. Роман Великанский директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа