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На фабричной площадке крупнейшего предприятия региона появился новый арт-объект

19 октября 2017, 17:22
Стела с фразой «Я люблю СГОК» установлена в парке около главного административно-бытового корпуса Стойленского ГОКа, входящего в Группу НЛМК.

Как сообщает пресс-служба комбината, конструкция с объёмным сердцем и аббревиатурой «СГОК» выкрашена в яркие цвета, которые органично сочетаются с корпоративным стилем компании. На стеле также смонтирована светодиодная подсветка, которая меняет свои оттенки один раз в шесть минут.


Мы уделяем особое внимание культуре и эстетике производства, создавая на предприятии атмосферу, которая способна сплотить коллектив и ориентировать каждого стойленца на достижение общих целей. Это выражается в нашем отношении к организации рабочего пространства: улучшению условий труда, обеспечению сотрудников надлежащими бытовыми условиями, соблюдению требований эргономики, экологии, чистоты и порядка на производстве. Новый архитектурный объект, установленный на территории комбината, направлен в том числе на поддержку и развитие корпоративной культуры и формирование корпоративных ценностей. Роман Великанский директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа

Установка стелы «Я люблю СГОК» стала завершающим штрихом по реконструкции парковой зоны перед зданием исполнительной дирекции СГОКа, которую начали в 2015 году.

#Новости#Стойленский ГОК#Белгородская область#Стела#Голосование по Конституции#Общество
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