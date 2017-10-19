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Мошенника – «благотворителя» задержали в Белгороде

19 октября 2017, 12:57
Молодой человек, представившись членом благотворительной организации, попросил девушек оформить кредит.

По предварительным данным, 22-летний житель Белгорода нашёл на сайте объявлений резюме двух девушек, которые искали работу. Он связался с ними в соцсетях и представился членом благотворительной организации. После этого попросил девушек оформить кредит в офисе микрозаймов. В качестве вознаграждения злоумышленник предложил им забрать из выданной суммы кредита несколько тысяч рублей. Также он уверил, что все платежи будет осуществлять организация.

Девушки не смогли отказать «благотворителю» и оформили кредит на общую сумму порядка 20 тыс. рублей. Деньги они перевели молодому человеку на карту.

После того, как из финансовой организации стали приходить уведомления о невыплате кредита, 18-летняя жительница посёлка Майский и 23-летняя жительница Белгорода поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в УМВД.

В настоящее время мошенника задержали. Выяснилось, что молодой человек не связан с благотворительными организациями и работает официантом. Похищенные деньги он потратил на свои цели.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

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