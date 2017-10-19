Мошенника – «благотворителя» задержали в Белгороде

По предварительным данным, 22-летний житель Белгорода нашёл на сайте объявлений резюме двух девушек, которые искали работу. Он связался с ними в соцсетях и представился членом благотворительной организации. После этого попросил девушек оформить кредит в офисе микрозаймов. В качестве вознаграждения злоумышленник предложил им забрать из выданной суммы кредита несколько тысяч рублей. Также он уверил, что все платежи будет осуществлять организация.