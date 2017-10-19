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Гоночный болид инженеров из Белгорода выиграл Всероссийский Кубок вызова

19 октября 2017, 10:30
Область на конкурсе представило малое инновационное предприятие «Шухов Моторс» БГТУ им. В. Г. Шухова.

На Всероссийском Кубке вызова «Лучший инновационный регион России» белгородские инженеры представили проект по созданию гоночных болидов класса Formula Student. По итогам конкурса белгородцы заняли второе место.

Награждение проходило на международном форуме «Открытые инновации» в инновационном центре «Сколково».

Лучшим инновационным регионом в этом году признали Вологодскую область за разработку твёрдофазной галоидной модификации синтетических и природных каучуков, сообщает пресс-служба БГТУ им. Шухова.

Всероссийский Кубок вызова проводится с 2012 года. Эксперты, инвесторы и зрители в ходе интернет-голосования оценивают проекты в сфере энергетики, робототехники, биотехнологии, IT-технологий, конструирования, экологии.

Фото БГТУ им. В. Г. Шухова

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