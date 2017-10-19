Белгородские ветераны поучаствовали в fashion-съёмке в Москве

Фотограф Ольга Тупоногова-Волкова сняла их для проекта «Герои России, какими их не видел никто», который придумали в благотворительном фонде «Память поколений». Это вторая серия работ, первую показали в прошлом году в Москве, Казани, Белгороде и других городах.
Цель проекта — изменить стереотипное мышление, показать, что ветераны — это люди не только преклонного, но и среднего возраста. На снимках Ольги Тупоноговой-Волковой и Данила Головкина, работающих с международными глянцевыми журналами, ветераны представлены в неочевидном ракурсе. Это сильные духом люди, которые не только проявили героизм и мужество на войне, но и после не сдались в тяжёлых обстоятельствах, добились успеха в мирной жизни.
По словам исполнительного директора фонда Катерины Кругловой, они «ведут ежедневную борьбу со своим недугом и побеждают снова и снова, несмотря ни на что. Мы хотим, чтобы об этом ежедневном подвиге знали все».
Герои выставки — жители разных российских регионов. Среди них два белгородских подполковника полиции, воевавшие на Северном Кавказе, кавалеры ордена Мужества и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством»: старший инженер-сапёр ОМОНа Вадим Серых (награждён также медалью «За отвагу») и кинолог Игорь Брудков.
Фотовыставка ко Дню Героев Отечества (отмечается в России 9 декабря) откроется в Белгороде 20 ноября.