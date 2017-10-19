Белгородские ветераны поучаствовали в fashion-съёмке в Москве

Цель проекта — изменить стереотипное мышление, показать, что ветераны — это люди не только преклонного, но и среднего возраста. На снимках Ольги Тупоноговой-Волковой и Данила Головкина, работающих с международными глянцевыми журналами, ветераны представлены в неочевидном ракурсе. Это сильные духом люди, которые не только проявили героизм и мужество на войне, но и после не сдались в тяжёлых обстоятельствах, добились успеха в мирной жизни.