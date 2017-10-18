Трёхлетний Даниил останется жить в квартире, из которой его выселяли

На днях в соцсетях появилась информация о том, что в Шадринске выселяют из квартиры трёхлетнего мальчика. У него умерла мама, а жильё она получила как лицо из числа детей-сирот по договору соцнайма. Жилплощадь выделили несколько лет назад, а после трагической смерти матери в администрации решили квартиру вернуть.