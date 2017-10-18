Трёхлетний Даниил останется жить в квартире, из которой его выселяли

На днях в соцсетях появилась информация о том, что в Шадринске выселяют из квартиры трёхлетнего мальчика. У него умерла мама, а жильё она получила как лицо из числа детей-сирот по договору соцнайма. Жилплощадь выделили несколько лет назад, а после трагической смерти матери в администрации решили квартиру вернуть.
Отец Даниила Леонид Григорьев в сюжете на телеканале НТВ рассказал, что приехал в администрацию, чтобы заплатить за квартиру, а ему сказали: «Платить не надо – надо с квартиры съезжать».
Соглашение о найме жилья после смерти Ирины Горленко аннулировались по закону. Учитывать интересы прописанного в квартире малыша никто не собирался. Как сообщили "Новые известия", отец мальчика тоже не имел права на жилплощадь – он оформил опекунство над Даниилом лишь после смерти его матери.
Новость быстро облетела небольшой город. На защиту Даниила встали тысячи человек.
Как рассказала 17 октября в своём посте в соцсети уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, администрация муниципального района Шадринска отозвала иск о выселении ребёнка из жилья.
Мальчика НИКТО больше НЕ ВЫПИСЫВАЕТ, и он останется жить в квартире. Поражает, конечно, порой эта «исполнительность»... Анна Кузнецова
Теперь заботиться о мальчике будет отец, а Анна Кузнецова обещает оказать ему поддержку.