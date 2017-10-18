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Трёхлетний Даниил останется жить в квартире, из которой его выселяли

18 октября 2017, 17:17
История в Шадринске Курганской области, вызвавшая широкий резонанс, завершилась благополучно.

На днях в соцсетях появилась информация о том, что в Шадринске выселяют из квартиры трёхлетнего мальчика. У него умерла мама, а жильё она получила как лицо из числа детей-сирот по договору соцнайма. Жилплощадь выделили несколько лет назад, а после трагической смерти матери в администрации решили квартиру вернуть.

Отец Даниила Леонид Григорьев в сюжете на телеканале НТВ рассказал, что приехал в администрацию, чтобы заплатить за квартиру, а ему сказали: «Платить не надо – надо с квартиры съезжать».

Соглашение о найме жилья после смерти Ирины Горленко аннулировались по закону. Учитывать интересы прописанного в квартире малыша никто не собирался. Как сообщили "Новые известия", отец мальчика тоже не имел права на жилплощадь – он оформил опекунство над Даниилом лишь после смерти его матери.

Новость быстро облетела небольшой город. На защиту Даниила встали тысячи человек.

Как рассказала 17 октября в своём посте в соцсети уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, администрация муниципального района Шадринска отозвала иск о выселении ребёнка из жилья.

Мальчика НИКТО больше НЕ ВЫПИСЫВАЕТ, и он останется жить в квартире. Поражает, конечно, порой эта «исполнительность»... Анна Кузнецова

Теперь заботиться о мальчике будет отец, а Анна Кузнецова обещает оказать ему поддержку.

#Новости#Выселяют из квартиры#Шадринск#Помощь мальчику#Общество
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