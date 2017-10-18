Россиянам запретят курить у подъездов и в лифтах

Документ запрещает курение в лифте, общих помещениях (в каких именно, уточнят позже) и на улице в пределах 10 м от входа в подъезд многоквартирного дома. При этом в финансово-экономическом блоке правительства не поняли, почему законодатели выбрали именно такое расстояние. Юристы считают, что исполнение закона будет сложно контролировать, так как на все дворы полицейских не хватит. Если же жильцы начнут активно стучать на дымящих соседей, это отвлечёт правоохранителей от более серьёзной работы.