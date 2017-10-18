Россиянам запретят курить у подъездов и в лифтах

В июне сенаторы внесли проект на рассмотрение в Госдуму, даты чтений ещё не определены, пишут «Известия».
Документ запрещает курение в лифте, общих помещениях (в каких именно, уточнят позже) и на улице в пределах 10 м от входа в подъезд многоквартирного дома. При этом в финансово-экономическом блоке правительства не поняли, почему законодатели выбрали именно такое расстояние. Юристы считают, что исполнение закона будет сложно контролировать, так как на все дворы полицейских не хватит. Если же жильцы начнут активно стучать на дымящих соседей, это отвлечёт правоохранителей от более серьёзной работы.
Уже четыре года в России запрещено курить в учебных заведениях и возле них; в культурных и спортивных, медицинских и санаторных учреждениях; в подъездах, подвалах и на чердаках домов. Чтобы покурить возле вокзала любого вида или станции метрополитена, нужно отойти на 15 м от входа.
В прошлом году за курение в неположенных местах оштрафовали более 415 тысяч россиян на общую сумму 211,8 млн рублей, более 5 тысяч нарушителей отделались устными замечаниями.