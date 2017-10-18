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Пришло тепло. Белгородская «Квадра» готова к отопительному сезону

18 октября 2017, 16:56
29 сентября в соответствии с нормативными документами начались работы по пуску тепла на объектах социальной инфраструктуры, с 3 октября – в жилых домах и промышленных объектах города Белгорода и Губкинского городского округа.

О входе в отопительный сезон и работам, которые этому предшествовали, на встрече с журналистами рассказал управляющий директор филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» Михаил Чефранов.

Подготовка к зиме во многом зависит от своевременного ремонта тепловых сетей и генерирующего оборудования. По словам Михаила Чефранова, инвестиции в реализацию программы техперевооружения и реконструкции оборудования и сетей в 2017 году увеличились в полтора раза по сравнению с прошлым (200 млн руб.) и составили 307 млн руб. Кроме того, на 20% выросло финансирование ремонтной программы (147 млн рублей).

До начала отопительного сезона теплоэнергетики отремонтировали семь турбин, 12 паровых и 17 водогрейных котлов. Самым масштабным проектом стала реконструкция газогенераторов трёх газотурбинных установок Белгородской ТЭЦ и ТЭЦ «Луч». В силовых турбинах этих станций были заменены изношенные элементы, например, обновлена система охлаждения.

По словам Михаила Эдуардовича, износ тепловых сетей в Белгородской области составляет более 30%. Поэтому в ходе каждой ремонтной кампании энергетики уделяют особое внимание замене ветхих сетей отопления и горячего водоснабжения. Перед началом работ были проведены плановые гидравлические испытания трубопроводов. По их итогам и результатам диагностики заменено 26 км ветхих тепловых сетей.

Всего за последние пять лет «Квадра» переложила порядка 100 км тепловых сетей и сетей ГВС в регионе.

Сейчас заканчиваем работу по строительству новой тепломагистрали протяжённостью 1,5 км в микрорайоне «Аврора-парк» в рамках реализации проекта «Новая жизнь», направленного на обеспечение жильём молодых специалистов. Работы будут завершены уже в конце октября этого года. Михаил Чефранов

Работы по замене изношенных сетей будут продолжены – об этом «Квадра» договорилась с Правительством области в марте 2017 года. Всего в 2017-2019 гг инвестиции компании в теплоэнергетический комплекс Белгородской области составят порядка 1 млрд рублей, и большая часть средств будет направлена на замену теплосетей.

В будущем году планируемая сумма ремонтной программы Белгородского филиала «Квадры» останется в пределах нынешнего года, а вот по программе техперевооружения и реконструкции запланировано освоить 400 млн рублей, что на 30% больше, чем в этом году.

«Квадра» продолжает работу по обновлению теплоэнергетического комплекса, несмотря на задолженность потребителей. Так, на 1 октября этого года общий долг абонентов компании составил порядка 450 млн рублей, что практически равно освоенным в этом году средствам на модернизацию оборудования и ремонт сетей. При этом, главный должник - население ( 420 млн рублей).

Теплоэнергетики используют все законные средства для воздействия на неплательщиков. Так, в этом году из-за несвоевременной оплаты за тепло и горячую воду компания начислила должникам более 10 млн. рублей пеней. Также на должников подаются исковые заявления в суд, по решению которого ограничивается подача горячей воды и производится арест имущества. По словам Михаила Чефранова, в месяц подаётся в среднем порядка 600 подобных исковых заявлений.

Подводя итог встречи, управляющий директор филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» заверил журналистов, что запланированные мероприятия по подготовке к отопительному сезону выполнены в полном объёме, а теплоэнергетический комплекс готов к любым нештатным ситуациям.

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