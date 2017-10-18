Пришло тепло. Белгородская «Квадра» готова к отопительному сезону

Теплоэнергетики используют все законные средства для воздействия на неплательщиков. Так, в этом году из-за несвоевременной оплаты за тепло и горячую воду компания начислила должникам более 10 млн. рублей пеней. Также на должников подаются исковые заявления в суд, по решению которого ограничивается подача горячей воды и производится арест имущества. По словам Михаила Чефранова, в месяц подаётся в среднем порядка 600 подобных исковых заявлений.