Праздничные и выходные дни в 2018 году утвердило правительство России

В 2018 году выходные 6 и 7 января (суббота и воскресенье) переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно. Дни отдыха с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря переносятся на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно, говорится в постановлении.
В новогодние праздники у россиян будет десятидневный отдых – с 30 декабря по 8 января.
День защитника Отечества будут отмечать с 23 по 25 февраля, Международный женский день – с 8 по 11 марта.
На Праздник Весны и Труда запланирован четырёхдневный отдых – с 29 апреля по 2 мая. 9 мая (среда) – День Победы. По три выходных дня приходится на День России и День народного единства – с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября соответственно, сообщает «Интерфакс».