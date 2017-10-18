Праздничные и выходные дни в 2018 году утвердило правительство России

На Праздник Весны и Труда запланирован четырёхдневный отдых – с 29 апреля по 2 мая. 9 мая (среда) – День Победы. По три выходных дня приходится на День России и День народного единства – с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября соответственно, сообщает «Интерфакс».