Православный детский сад «Покровский» в Белгороде отметил 10-летие

Конечно, 10 лет для Вселенной – это, наверное, одно мгновение. 10 лет для детского сада – это короткий, но всё-таки путь становления и путь утверждения. За это время мы стремились к тому, чтобы наносное уходило. Для нас главное – дети. Мы старались дарить добро, любовь, заботу. Учились взаимопониманию, поддержке. Я думаю, это немножко у нас получилось... Один выпускник как-то сказал: «Вот если у меня будут дети, то они обязательно будут ходить в мой детский сад», – и эти слова дорогого стоят. Эмилия Демченко