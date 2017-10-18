Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Православный детский сад «Покровский» в Белгороде отметил 10-летие

18 октября 2017, 12:19
17 октября в детском саду освятили звонницу и колокола.

Православный детский сад «Покровский» был создан в 2007 году. Главная цель учреждения – оказать помощь семьям в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста на основах православия. В этот день митрополит Иоанн освятил звонницу и колокола, привезённые специально к юбилею образовательного учреждения.

Я поздравляю вас с тем, что Храм Покрова Пресвятой богородицы, который находится в этом православном детском садике, сегодня обрёл свой голос. Эта звонница – голос храма, голос всех, кто молится здесь. Давайте освятим колокола, чтобы они звучали красиво, ярко, чтобы в их звучаниях мы слышали голос Бога, и небеса приближались бы к земле. Иоанн

митрополит Белгородский и Староосколький

После освящения колокольни воспитанники дошкольного учреждения подготовили для гостей концерт. Ребята выступили с музыкальными и танцевальными номерами, а также прочитали стихотворения. С подарками пришли поздравить юбиляров не только взрослые, но и дети детского сада «Рождественский».

Конечно, 10 лет для Вселенной – это, наверное, одно мгновение. 10 лет для детского сада – это короткий, но всё-таки путь становления и путь утверждения. За это время мы стремились к тому, чтобы наносное уходило. Для нас главное – дети. Мы старались дарить добро, любовь, заботу. Учились взаимопониманию, поддержке. Я думаю, это немножко у нас получилось... Один выпускник как-то сказал: «Вот если у меня будут дети, то они обязательно будут ходить в мой детский сад», – и эти слова дорогого стоят. Эмилия Демченко

заведующая ЧДОУ «Покровский»

За эти годы детский сад прошёл немалый путь накопления педагогического опыта, повышения качества работы. Подтверждением чего являются победы в региональных и всероссийских конкурсах: муниципальный этап конкурса «Вифлеемская звезда» (2014 год); муниципальный конкурс детского творчества «Золушка-Маленький принц» (2015); конкурс Министерства образования и науки в номинации «Лучшая модель работы с родителями детей раннего дошкольного возраста» (2016); муниципальный этап Всероссийского конкурса детских проектов «Искусство на тарелке» (2017).

За всё время существования воспитатели детского сада подготовили к школе 275 детей. За духовно-нравственное воспитание дошкольников на основах православия, профессионализм, преданность к делу грамотами и благодарственными письмами были награждены сотрудники, работающие с основания детского сада.

Фото автора

#Новости#Православный детский сад#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18