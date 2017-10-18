Православный детский сад «Покровский» в Белгороде отметил 10-летие

Православный детский сад «Покровский» был создан в 2007 году. Главная цель учреждения – оказать помощь семьям в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста на основах православия. В этот день митрополит Иоанн освятил звонницу и колокола, привезённые специально к юбилею образовательного учреждения.
Я поздравляю вас с тем, что Храм Покрова Пресвятой богородицы, который находится в этом православном детском садике, сегодня обрёл свой голос. Эта звонница – голос храма, голос всех, кто молится здесь. Давайте освятим колокола, чтобы они звучали красиво, ярко, чтобы в их звучаниях мы слышали голос Бога, и небеса приближались бы к земле. Иоанн
митрополит Белгородский и Староосколький
После освящения колокольни воспитанники дошкольного учреждения подготовили для гостей концерт. Ребята выступили с музыкальными и танцевальными номерами, а также прочитали стихотворения. С подарками пришли поздравить юбиляров не только взрослые, но и дети детского сада «Рождественский».
Конечно, 10 лет для Вселенной – это, наверное, одно мгновение. 10 лет для детского сада – это короткий, но всё-таки путь становления и путь утверждения. За это время мы стремились к тому, чтобы наносное уходило. Для нас главное – дети. Мы старались дарить добро, любовь, заботу. Учились взаимопониманию, поддержке. Я думаю, это немножко у нас получилось... Один выпускник как-то сказал: «Вот если у меня будут дети, то они обязательно будут ходить в мой детский сад», – и эти слова дорогого стоят. Эмилия Демченко
заведующая ЧДОУ «Покровский»
За эти годы детский сад прошёл немалый путь накопления педагогического опыта, повышения качества работы. Подтверждением чего являются победы в региональных и всероссийских конкурсах: муниципальный этап конкурса «Вифлеемская звезда» (2014 год); муниципальный конкурс детского творчества «Золушка-Маленький принц» (2015); конкурс Министерства образования и науки в номинации «Лучшая модель работы с родителями детей раннего дошкольного возраста» (2016); муниципальный этап Всероссийского конкурса детских проектов «Искусство на тарелке» (2017).
За всё время существования воспитатели детского сада подготовили к школе 275 детей. За духовно-нравственное воспитание дошкольников на основах православия, профессионализм, преданность к делу грамотами и благодарственными письмами были награждены сотрудники, работающие с основания детского сада.
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