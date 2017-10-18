По вине мотоциклиста без прав в Белгороде погиб его пассажир

В 08:30 на северо-восточной объездной Белгорода автобус «Кинг Лонг» врезался в «Рено Логан», который остановился, чтобы пропустить женщину на пешеходном переходе. От удара легковушку вынесло на «зебру», и она сбила 52-летнюю женщину, переходившую дорогу. Она получила травмы.
В 14:30 на улице Сумской в селе Дорогощь Грайворонского района пьяный 40-летний водитель за рулём «Фольксвагена Пассат» врезался в опору ЛЭП. Его 35-летнюю пассажирку госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ.
В 16:30 в Белгороде на перекрёстке улиц Генерала Крюченкина и Звёздной мотоцикл «Сузуки» врезался в «Мерседес». Виновник аварии – 22-летний мотоциклист без прав – госпитализирован, его 24-летний пассажир скончался в реанимации.
Ещё одна авария в областном центре произошла вечером на улице Студенческой. «Лада Калина» сбила 53-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Её отвезли в больницу, сообщает областное управление ГИБДД.
Фото областного управления ГИБДД