По вине мотоциклиста без прав в Белгороде погиб его пассажир

В 08:30 на северо-восточной объездной Белгорода автобус «Кинг Лонг» врезался в «Рено Логан», который остановился, чтобы пропустить женщину на пешеходном переходе. От удара легковушку вынесло на «зебру», и она сбила 52-летнюю женщину, переходившую дорогу. Она получила травмы.