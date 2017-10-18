Феликс Пятакович демонстрирует магию фрактала в Белгороде

Фрактальное искусство – одно из направлений современного арта. В его основе лежат геометрические фигуры, которые при помощи программ и математических формул выстраиваются в единую сложную структуру. Многие фракталы похожи на объекты живой природы: ветви и корни деревьев, разряд молнии, горные массивы.