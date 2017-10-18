Феликс Пятакович демонстрирует магию фрактала в Белгороде

Автор картин – доктор медицинских наук, профессор НИУ «БелГУ» Феликс Пятакович.
Цифровая живопись – продолжение его научно-исследовательской деятельности. В одном из проектов он начал использовать фракталы. Затем он видоизменял их, создавая сюжетные рисунки и картины.
Фрактальное искусство – одно из направлений современного арта. В его основе лежат геометрические фигуры, которые при помощи программ и математических формул выстраиваются в единую сложную структуру. Многие фракталы похожи на объекты живой природы: ветви и корни деревьев, разряд молнии, горные массивы.
Выставка цифровой живописи «Магия фрактала» продлится до конца ноября. Посетители смогут увидеть работы в малом зале Белгородской галереи фотоискусства им. В.А. Собровина по адресу: ул. Попова, 69.
Также запланирована творческая встреча с Феликсом Пятаковичем. Дату мероприятия объявят позже, сообщает пресс-служба фотоискусства.
Фото Белгородской галереи фотоискусства им. В.А. Собровина