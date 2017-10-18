Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Феликс Пятакович демонстрирует магию фрактала в Белгороде

18 октября 2017, 15:20
Тематическая выставка открылась в фотогалерее.

Автор картин – доктор медицинских наук, профессор НИУ «БелГУ» Феликс Пятакович.

Цифровая живопись – продолжение его научно-исследовательской деятельности. В одном из проектов он начал использовать фракталы. Затем он видоизменял их, создавая сюжетные рисунки и картины.

Фрактальное искусство – одно из направлений современного арта. В его основе лежат геометрические фигуры, которые при помощи программ и математических формул выстраиваются в единую сложную структуру. Многие фракталы похожи на объекты живой природы: ветви и корни деревьев, разряд молнии, горные массивы.

Выставка цифровой живописи «Магия фрактала» продлится до конца ноября. Посетители смогут увидеть работы в малом зале Белгородской галереи фотоискусства им. В.А. Собровина по адресу: ул. Попова, 69.

Также запланирована творческая встреча с Феликсом Пятаковичем. Дату мероприятия объявят позже, сообщает пресс-служба фотоискусства.

Фото Белгородской галереи фотоискусства им. В.А. Собровина

#Новости#Фотогалерея собровина#Фотогалерея#Магия фрактала#Выставка#Фрактал#Живопись#Фрактальная фотография#Графика#Картины#Культура
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18