Активисты ОНФ добились переноса дорожного знака в Белгороде

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратили внимание на небезопасный пешеходный переход на ул. Энергетиков, которым пользуются ученики школы № 44. Нерегулируемый переход расположен на оживлённом участке дороги.
За 70 м до него находился знак «Конец населённого пункта», что позволяло водителям набирать скорость до 90 км/ч. Кроме того, рядом с пешеходным переходом расположен карман, в котором припаркованы машины. Из-за этого появление пешехода на дороге зачастую становилось для водителя неожиданным. Поэтому на участке были случаи наездов на людей.
Эксперты направили в органы власти обращение с просьбой повысить меры безопасности на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате знак «Начало (конец) населённого пункта» был перенесён. Теперь на опасном участке дороги водители не могут превышать скорость 60 км/ч. Перенос знака должен повысить безопасность на нерегулируемом переходе, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
Фото регионального отделения ОНФ