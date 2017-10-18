Активисты ОНФ добились переноса дорожного знака в Белгороде

За 70 м до него находился знак «Конец населённого пункта», что позволяло водителям набирать скорость до 90 км/ч. Кроме того, рядом с пешеходным переходом расположен карман, в котором припаркованы машины. Из-за этого появление пешехода на дороге зачастую становилось для водителя неожиданным. Поэтому на участке были случаи наездов на людей.