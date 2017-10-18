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Активисты ОНФ добились переноса дорожного знака в Белгороде

18 октября 2017, 17:49
Теперь пешеходный переход на улице Энергетиков стал безопасным для школьников.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратили внимание на небезопасный пешеходный переход на ул. Энергетиков, которым пользуются ученики школы № 44. Нерегулируемый переход расположен на оживлённом участке дороги.

За 70 м до него находился знак «Конец населённого пункта», что позволяло водителям набирать скорость до 90 км/ч. Кроме того, рядом с пешеходным переходом расположен карман, в котором припаркованы машины. Из-за этого появление пешехода на дороге зачастую становилось для водителя неожиданным. Поэтому на участке были случаи наездов на людей.

Эксперты направили в органы власти обращение с просьбой повысить меры безопасности на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате знак «Начало (конец) населённого пункта» был перенесён. Теперь на опасном участке дороги водители не могут превышать скорость 60 км/ч. Перенос знака должен повысить безопасность на нерегулируемом переходе, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Фото регионального отделения ОНФ

#Новости#Общероссийский народный фронт#Дорожный знак#Пешеход#Переход#Общество
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