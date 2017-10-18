743 тысячи рублей на развитие детских и кукольных театров получит Белгородская область

Всего на поддержку региональных детских и кукольных театров выделили 220 млн рублей. Эту сумму разделят между 73 субъектами РФ, исходя из расчётной бюджетной обеспеченности и количества детских и кукольных театров в регионе. Всего финансовую поддержку от правительства получат 148 таких театров.