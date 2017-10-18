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743 тысячи рублей на развитие детских и кукольных театров получит Белгородская область

18 октября 2017, 11:09
Субсидии выделили в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы.

Всего на поддержку региональных детских и кукольных театров выделили 220 млн рублей. Эту сумму разделят между 73 субъектами РФ, исходя из расчётной бюджетной обеспеченности и количества детских и кукольных театров в регионе. Всего финансовую поддержку от правительства получат 148 таких театров.

Согласно распоряжению, Белгородская область получит субсидии в размере 742,7 тыс. рублей. Для сравнения, среди соседей региона больше всех на развитие детских театров получит Орловская область – 3,6 млн рублей, меньше всех – Липецкая область (658,3 тыс. рублей).

#Новости#Субсидии#Белгородская область#Театр кукол#Театр#Кукольный театр#Правительство#Детский театр#Культура#Общество
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