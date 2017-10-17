Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В пригородных автобусах в Губкине бесплатно раздают световозвращающие элементы

17 октября 2017, 11:11
Госавтоинспекция проводит мероприятия по повышению интереса к использованию световозвращающих элементов.

В рамках проекта ведётся работа по продаже световозвращателей в кассах автовокзалов. Для обеспечения безопасности дорожного движения автоинспекторы оборудовали автобусы специальной агитационной продукцией и провели курс среди водителей по использованию световозвращающих элементов.

В Губкине фликеры распространяют среди пассажиров пригородных автобусов. Так водители одного из автотранспортных предприятий задают пассажирам при выходе из автобуса в вечернее время вопросы о правилах перехода проезжей части. Если те отвечают верно, им бесплатно выдают световозвращатели, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

#Новости#Госавтоинспекция#Автобус#Светоотражатель#Пешеход#Губкин#Водитель#Световозвращающие элементы#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18