В пригородных автобусах в Губкине бесплатно раздают световозвращающие элементы

В Губкине фликеры распространяют среди пассажиров пригородных автобусов. Так водители одного из автотранспортных предприятий задают пассажирам при выходе из автобуса в вечернее время вопросы о правилах перехода проезжей части. Если те отвечают верно, им бесплатно выдают световозвращатели, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.