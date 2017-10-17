В пригородных автобусах в Губкине бесплатно раздают световозвращающие элементы

В рамках проекта ведётся работа по продаже световозвращателей в кассах автовокзалов. Для обеспечения безопасности дорожного движения автоинспекторы оборудовали автобусы специальной агитационной продукцией и провели курс среди водителей по использованию световозвращающих элементов.
В Губкине фликеры распространяют среди пассажиров пригородных автобусов. Так водители одного из автотранспортных предприятий задают пассажирам при выходе из автобуса в вечернее время вопросы о правилах перехода проезжей части. Если те отвечают верно, им бесплатно выдают световозвращатели, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.