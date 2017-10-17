Цикл бесплатных концертов «Музыка души» даст Белгородская филармония в глухих районах

В 10 районах области запланировано 70 концертов. Для зрителей выступят лучшие музыканты и коллективы филармонии, в том числе симфонический оркестр под управлением Дмитрия Филатова, оркестр русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова, камерный хор под управлением Елены Алексеевой, Тимур Халиуллин (карильон) и многие другие.