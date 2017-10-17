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Цикл бесплатных концертов «Музыка души» даст Белгородская филармония в глухих районах

17 октября 2017, 13:47
Концерты пройдут в 10 районах Белгородской области.

Основная цель творческого проекта – привлечение и развитие интереса жителей области к сокровищам музыкальной культуры: симфонической, хоровой музыке, музыке для оркестра русских народных инструментов.

Концерты организуют для жителей отдалённых населённых пунктов, не имеющих возможности посетить филармонию, учащихся средних общеобразовательных школ, многодетных семей, пенсионеров, ветеранов.

В 10 районах области запланировано 70 концертов. Для зрителей выступят лучшие музыканты и коллективы филармонии, в том числе симфонический оркестр под управлением Дмитрия Филатова, оркестр русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова, камерный хор под управлением Елены Алексеевой, Тимур Халиуллин (карильон) и многие другие.

В репертуаре – театрализованный концерт, посвящённый памяти митрополита Московского и Коломенского Макария, лекции-концерты духовных песнопений и русских песен в исполнении камерного хора, концертная программа оркестра русских народных инструментов «Песня русская», карильонные концерты.

Концерты уже состоялись в нескольких районах области, сообщает пресс-служба Белгородской государственной филармонии.

Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии

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