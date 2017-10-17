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Производство молока выросло на 14 % в Белгородской области

17 октября 2017, 16:50
За три квартала 2017 года белгородские сельхозпроизводители изготовили 1 млн 244,4 тыс. тонн мяса — на 5 % больше прошлогоднего показателя.

Производство свинины увеличилось на 3,5% и составило 600 тыс. тонн, а мяса птицы — на 6,7% (628,7 тыс. тонн).

Показатели молочного животноводства также улучшились. В январе-сентябре в области произвели 335,4 тыс. тонн молока (на 14,2% больше, чем в те же месяцы 2016-го) и 1 млрд 139 млн яиц (рост на 5,8 %).

К нынешнему октябрю в хозяйствах области на 0,3% снизилось поголовье крупного рогатого скота (159,3 тыс. голов). Однако стало на 4% больше птицы (53,3 млн), на 3,9% больше свиней (4 млн 405,2 тыс.) и в 2,1 раза больше коз и овец (9,3 тыс.), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белгородстат.

#Новости#Мясо#Экономика
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