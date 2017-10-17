Производство молока выросло на 14 % в Белгородской области

К нынешнему октябрю в хозяйствах области на 0,3% снизилось поголовье крупного рогатого скота (159,3 тыс. голов). Однако стало на 4% больше птицы (53,3 млн), на 3,9% больше свиней (4 млн 405,2 тыс.) и в 2,1 раза больше коз и овец (9,3 тыс.), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белгородстат.