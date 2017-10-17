82 % заболевших в 2017 году сальмонеллёзом белгородцев заразились через птицу или яйца

Специалисты фиксируют снижение заболеваемости сальмонеллёзом в 2017 году на 22 %. Уменьшение количества заболевших по сравнению с 2016 годом отмечено в 17 муниципалитетах региона.
Как правило, у больных выявляются сальмонеллы группы Д. Это произошло в 82 % случаев. Показатель говорит о том, что преобладающий способ проникновения инфекции в организм человека – через мясо птицы и яйца.
42 % заболевших сальмонеллёзом в Белгородской области – дети до 14 лет, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.