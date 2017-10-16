Юные старооскольцы завоевали пять медалей на первенстве России по прыжкам на батуте

Дворец спорта «Аркада» собрал в своих стенах 453 спортсмена из 34 регионов в возрасте от 9 до 16 лет. Награды разыграли в дисциплинах «двойной минитрамп» и «акробатическая дорожка», а также в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте.
Спортсмены из старооскольской СШОР «Виктория» выступили успешно на двойном минитрампе. В возрастной категории 15-16 лет золотые награды завоевали Александра Бонарцева и Михаил Юрьев, серебро среди мальчиков 11-12 лет взял Илья Халилов, а бронзу в возрасте 13-14 лет – Алексей Третьяков.
В прыжках на двойном минитрампе гимнаст с разбега выполняет наскок на снаряд, выполняет на нём элемент, а затем, с выполнением ещё одного элемента, приземляется на мат.
Александра Бонарцева в паре с астраханкой Златой Чернявской завоевала серебро и в синхронных прыжках на батуте. По итогам соревнований Александра получила место в сборной страны.
Интернет-портал Oskol.city сообщает, что соревнования стали заключительным этапом отбора на первенство мира, которое пройдёт в Болгарии с 13 по 20 ноября.