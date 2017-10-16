Юные старооскольцы завоевали пять медалей на первенстве России по прыжкам на батуте

Дворец спорта «Аркада» собрал в своих стенах 453 спортсмена из 34 регионов в возрасте от 9 до 16 лет. Награды разыграли в дисциплинах «двойной минитрамп» и «акробатическая дорожка», а также в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте.