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Юные старооскольцы завоевали пять медалей на первенстве России по прыжкам на батуте

16 октября 2017, 17:50
Соревнования проходили с 10 по 14 октября в Старом Осколе.

Дворец спорта «Аркада» собрал в своих стенах 453 спортсмена из 34 регионов в возрасте от 9 до 16 лет. Награды разыграли в дисциплинах «двойной минитрамп» и «акробатическая дорожка», а также в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте.

Спортсмены из старооскольской СШОР «Виктория» выступили успешно на двойном минитрампе. В возрастной категории 15-16 лет золотые награды завоевали Александра Бонарцева и Михаил Юрьев, серебро среди мальчиков 11-12 лет взял Илья Халилов, а бронзу в возрасте 13-14 лет – Алексей Третьяков.

В прыжках на двойном минитрампе гимнаст с разбега выполняет наскок на снаряд, выполняет на нём элемент, а затем, с выполнением ещё одного элемента, приземляется на мат.

Александра Бонарцева в паре с астраханкой Златой Чернявской завоевала серебро и в синхронных прыжках на батуте. По итогам соревнований Александра получила место в сборной страны.

Интернет-портал Oskol.city сообщает, что соревнования стали заключительным этапом отбора на первенство мира, которое пройдёт в Болгарии с 13 по 20 ноября.

#Новости#Первенство России#Старый Оскол#Прыжки на батуте#Спорт
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