Профсоюз «Правда» и белгородская «Юнармия» заключили соглашение о взаимодействии в сфере патриотического воспитания

Свои подписи в нём поставили председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» Сергей Фуглаев и начальник белгородского штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Эдуард Королёв. Крепким рукопожатием закрепили данное соглашение.
Сегодня в жизни профсоюза «Правда» знаменательный день. Мы становимся сопричастными к большому общественному движению «Юнармия». Наши цели совпадают, и теперь вместе будем трудиться на благо нового поколения российских граждан.Создание ВВПОД «Юнармия» — это возрождение традиций военно-патриотического воспитания молодежи.Среди направлений деятельности профсоюза существует программа "Правда Патриот", которая призвана вызывать интерес у подрастающего поколения к российской истории, героям страны, выдающимся личностям, воспитывать у подростков чувство долга, гражданскую ответственность, уважение к Родине. Сергей Фуглаев
председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»
По его словам, совместная работа с региональным штабом «Юнармии» будет способствовать формированию и развитию гражданской позиции молодого поколения.
В век информационных технологий отличить добро от зла, белое от чёрного сложно не только молодому, но и взрослому человеку, поэтому мы совместными усилиями будем им в этом помогать. Сергей Фуглаев
Когда движение юнармейцев только зарождалось в регионе, количество его участников исчислялось примерно 1000 человек. Сегодня в Белгородской области более 2,5 тыс. юнармейцев. При этом местные штабы «Юнармии» действуют во всех 22-х муниципалитетах региона, то есть территория области охвачена на 100 %. В соответствии с уставом в ряды «Юнармии» может вступить любой желающий в возрасте от 8 до 18 лет.
Мы ещё молоды, нам чуть больше года. Мы вышли с предложением к управлению молодёжной политики и департаменту образования принимать кадетские классы или военно-патриотические клубы в ряды «Юнармии», если таковые изъявят желание. Эдуард Королёв
начальник Белгородского регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
В планах взаимодействия у «правдивцев» и юнармейцев - разработка и реализация программ, нацеленных на развитие патриотического потенциала молодёжи, организация слёта юнармейцев и поощрение лучших за выдающиеся успехи в учёбе и спорте. Кроме того, лучший отряд юнармейцев региона будет отмечен кубком. Планируется, что трофей будет переходящим.
Главным совместным проектом в этом году будет презентация выставки «Герои России, какими их не видел никто» в пяти белгородских вузах с участием кавалеров Ордена мужества. Это повысит интерес обучающихся к «Юнармии» ибудет способствовать привлечению юношей и девушек в ряды военно-патриотического движения.
На подписание соглашения были приглашены представители регионального военного комиссариата, Управления молодёжной политики, Союза десантников России, ветераны и юнармейцы.
Во время пресс-конференции помощник военного комиссара по военно-патриотической работе Владимир Бизиков отметил, что подготовка как физическая, так и моральная, которую подростки получают в рядах «Юнармии», наверняка пригодится при прохождении военной службы.
Отметим, что одним из векторов деятельности профсоюза «Правда» является программа «Правда Патриот», направленная на возрождение лучших традиций по формированию патриотических качеств у подрастающего поколения. Так, «правдивцы» проводят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, экскурсии к местам боевой славы, просмотры патриотических кинолент, акции, выставки и концерты.
Фото пресс-службы межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда».