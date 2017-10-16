Профсоюз «Правда» и белгородская «Юнармия» заключили соглашение о взаимодействии в сфере патриотического воспитания

Когда движение юнармейцев только зарождалось в регионе, количество его участников исчислялось примерно 1000 человек. Сегодня в Белгородской области более 2,5 тыс. юнармейцев. При этом местные штабы «Юнармии» действуют во всех 22-х муниципалитетах региона, то есть территория области охвачена на 100 %. В соответствии с уставом в ряды «Юнармии» может вступить любой желающий в возрасте от 8 до 18 лет.