«Народные обеды» раздали 50 нуждающимся семьям в Белгороде

Проект «Народные обеды» начали реализовывать в Белгороде в 2015 году. Многодетные семьи, матери-одиночки, семьи детей-инвалидов получают макароны, крупы и растительное масло от Белгородской митрополии и Фонда продовольствия «Русь».
Курирует и организовывает работу в Белгороде председатель по социальному служению Белгородской и Старооскольской епархии протоиерей Михаил Сердюк.
Фонд «Русь» обращается к людям по всей России, и люди жертвуют – деньги, продовольствие. В основном это долгохранящиеся продукты. Раз в три месяца они доставляются нам, мы организовываем фасовку и раздаём нуждающимся. Это семьи, где отец, мать работают на обычных работах и воспитывают, к примеру, шестерых детей – такие семьи сплошь и рядом, и это для них существенная помощь. протоиерей Михаил Сердюк
Первое время продуктовые наборы раздавали по «живой рекламе». Приходили много людей, стояли в очереди, кому-то могло не хватить. Сейчас создана своя база данных, родителям приходит смс-оповещение о том, когда можно получить помощь.
В этот раз раздали 200 «народных обедов» 50 семьям. Фасуют продукты добровольцы, волонтёры. Один из них – Михаил Матвиенко – уже два года помогает волонтёрскому движению в Белгороде, а на фасовку попал впервые.
Считаю, что долг каждого человека помогать тем, кто в этом нуждается. Я стал волонтёром, когда привозили в Белгород мощи Георгия Победоносца. На это мероприятие пригласил духовный наставник «Молодёжного братства Святого Белогорья» отец Пётр Иванов. Михаил Матвиенко
Получают помощь 937 семей из Белгорода и Белгородского района. Акция проходит два раза в месяц, каждый раз раздают по 200 комплектов. Координатор социального отдела Белгородской и Старооскольской епархии Лия Гончарова рассказала, что в продуктовый набор входят рис, гречка, горох, геркулес, макароны и бутылка растительного масла. На семью из пяти человек положено два набора продуктов, если детей больше трёх – три.
Всемирный день продовольствия установлен ООН в 1979 году для привлечения внимания к проблеме роста числа людей, которые не доедают, в то время как продукты питания производятся в избыточном количестве и, не будучи проданными, просто уничтожаются.