«Народные обеды» раздали 50 нуждающимся семьям в Белгороде

Фонд «Русь» обращается к людям по всей России, и люди жертвуют – деньги, продовольствие. В основном это долгохранящиеся продукты. Раз в три месяца они доставляются нам, мы организовываем фасовку и раздаём нуждающимся. Это семьи, где отец, мать работают на обычных работах и воспитывают, к примеру, шестерых детей – такие семьи сплошь и рядом, и это для них существенная помощь. протоиерей Михаил Сердюк