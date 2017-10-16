Команда из Белгорода отобрала у соперников из Курска трофей по игре Dota 2

Игра Dota пришла в Белгород давно: соревнования проводились ещё с 2005 года, популярность набрала и вторая версия игры. Раньше оффлайн-турниры проводились в компьютерных клубах. Теперь, когда киберспорт официально признали в России, а в Белгородской области пошла работа над созданием региональной федерации киберспорта, масштабы мероприятий выросли: финалы проводятся на сцене концертного зала в ЦМИ.
В Dota 2 здесь играют уже во второй раз – первый турнир прошёл в июне. Статус межрегиональных соревнования получили после приезда гостей из Курска. Перед финалом капитан команды 5kpeople Игорь Быков был уверен в победе.
В Курске мы лучшая команда. Вместе собрались недавно, но у каждого индивидуальный опыт большой. В Черноземье турниров немного или они невыгодны, здесь посчитали, что призовой фонд поездку окупит, и решили приехать. Белгородскую «доту» мы знаем мало, на самом деле, ей ещё далеко до среднего уровня. Хотя, может, ещё и проиграем. Игорь Быков
Игорь рассказал, что Dota 2 привлекает игроков в первую очередь тем, что в игре всё решают умственные способности.
Здесь главное не умение быстро нажимать мышку – это те же шахматы в команде: если вы сделаете неправильный шаг, вы проиграете. Лучшие игроки проигрывали в эту игру компьютерной программе, но потом брали реванш: компьютер может просчитать все старые варианты, но не способен бороться с хитростью. Игорь Быков
Победным надеждам курских киберспортсменов сбыться было не суждено. В сложном финале их удалось одолеть белгородцам из команды PEDAL' BUYBACKA. Третье место заняли ребята из Salt Team. Немного не хватило до призов команде PlsPickTimber. Страсти кипели нешуточные – пострадал даже один из мониторов.
Настроение участникам и зрителям турнира поднимали две девушки в красивых костюмах. Одна из них, студентка белгородского педагогического колледжа Алиса Папыкина, выступила в образе Мипо.
Я косплею – делаю костюмы персонажей и прихожу на турниры для поднятия настроения. Мне нравится игра, подумала, что можно воплотить героев в жизнь. Сама играю не очень хорошо, поэтому в турнирах не участвую. Алиса Папыкина
LAN-финал – это только «вершина айсберга» киберспортивного турнира. Отбор участников проходил онлайн в течение всей недели. 15 октября в ЦМИ собрались по три победителя двух отборочных групп.
В Курске федерация киберспорта уже получила официальный статус, поэтому возможностей там пока больше. Но и работа по регистрации организации в Белгородской области идёт полным ходом.
Пока тормозит большой объём бумажной работы, нужно время. Но к 2018 году всё должно быть нормально. Создание федерации нам очень поможет. К примеру, спонсоры хотят работать только с юридическими лицами, поэтому в будущем мы надеемся получить развитие, повышать заинтересованность, приглашать больше команд. Управление спорта поддерживает и сейчас: помогают с медалями, стендами, баннерами, в ЦМИ хорошие условия для проведения LAN-турниров. Олег Усов
председатель федерации киберспорта Белгородской области
Сам Олег закончил НИУ «БелГУ», организацией соревнований занимается в свободное от основной работы время. Успевает и поиграть: вместе со своей командой выигрывал многие турниры в Белгороде в 2012 -2014 годы.
Я всегда получал удовольствие именно от соревнования, спортивной составляющей. Это общение с людьми, это большой плюс. Вживую играть в начале сложнее, но потом мандража уже никакого нет. Олег Усов