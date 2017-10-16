Команда из Белгорода отобрала у соперников из Курска трофей по игре Dota 2

В Курске мы лучшая команда. Вместе собрались недавно, но у каждого индивидуальный опыт большой. В Черноземье турниров немного или они невыгодны, здесь посчитали, что призовой фонд поездку окупит, и решили приехать. Белгородскую «доту» мы знаем мало, на самом деле, ей ещё далеко до среднего уровня. Хотя, может, ещё и проиграем. Игорь Быков