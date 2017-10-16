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Группа «Либидо» даст старт зиме в Белгороде

16 октября 2017, 10:10
1 декабря в областном центре пройдёт фестиваль ProROCK.

Ежегодный молодёжный фестиваль исполнителей рок-музыки пройдёт уже в пятый раз. На сцене Центра молодёжных инициатив продемонстрируют своё творчество коллективы со всей Белгородской области. Хэдлайнером фестиваля станет популярная группа «Либидо», которая тоже когда-то была участником «феста», а теперь собирает аншлаги на площадках Санкт-Петербурга и Москвы.

Согласно положению прошлогоднего фестиваля, в нём могут принять участие музыканты в возрасте от 14 до 30 лет. Можно и более старшим, если их в группе не более 20 %. По итогам выступлений участники получат дипломы и памятные подарки.

#Новости#Фестиваль рок-музыки#Либидо#Центр молодежных инициатив#Культура
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