Группа «Либидо» даст старт зиме в Белгороде

Ежегодный молодёжный фестиваль исполнителей рок-музыки пройдёт уже в пятый раз. На сцене Центра молодёжных инициатив продемонстрируют своё творчество коллективы со всей Белгородской области. Хэдлайнером фестиваля станет популярная группа «Либидо», которая тоже когда-то была участником «феста», а теперь собирает аншлаги на площадках Санкт-Петербурга и Москвы.
Согласно положению прошлогоднего фестиваля, в нём могут принять участие музыканты в возрасте от 14 до 30 лет. Можно и более старшим, если их в группе не более 20 %. По итогам выступлений участники получат дипломы и памятные подарки.